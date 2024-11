„Обичам те, братко": Зайн Малик почете Лиъм Пейн на турнето си

З айн Малик отдаде почит на бившия си колега от One Direction Лиъм Пейн, когато започна соловото си турне.

Според аутопсията Пейн е починал миналия месец от множество травми и „вътрешен и външен кръвоизлив“, след като е паднал от балкон на третия етаж в Буенос Айрес.

Зейн Малик отложи турнето си заради смъртта на Лиъм Пейн

Снимки от O2 Academy в Лийдс в събота показаха, че Малик - който отложи турнето си Stairway To The Sky заради погребението на Пейн в сряда - е споделил почит.

На голям син екран зад певеца беше показано съобщение със сърце, което гласеше: „Лиъм Пейн 1993-2024. Обичам те, братко.“

По-рано 31-годишният изпълнител отложи и американската част от турнето си след „сърцераздирателната загуба“.

По-късно той премести концертите в Единбург, които бяха планирани за 20 и 21 ноември, за декември поради „непредвидени обстоятелства“.

След смъртта на Пейн Малик заяви, че „така и не е успял да му благодари“ за подкрепата в едни от „най-трудните“ моменти.

„Ще пазя завинаги в сърцето си всички спомени, които имам с теб“, каза той в публикация в Instagram.

Малик стана известен през 2010 г., когато Саймън Кауъл го събра в екип с Пейн, Хари Стайлс, Луис Томлинсън и Найл Хоран в шоуто за таланти X Factor.

Малик напусна групата през 2015 г., а всички членове продължиха да се занимават със собствена солова кариера.

Прокуратурата започна разследване на смъртта на Пейн и във връзка с инцидента бяха повдигнати обвинения на трима души.

