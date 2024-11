След признание за тялото на Лиъм Пейн: Стюардеса бе отстранена от работа

С тюардеса беше наречена „безсърдечна“, след като уж споделила признание за тялото на Лиъм Пейн.

Твърди се, че стюардесата на British Airways, националния флагмански превозвач на Великобритания, е работила на полета, при който тялото на Лиъм е било пренесено от Буенос Айрес.

Покойният 31-годишен изпълнител трагично падна от балкона на хотелската си стая на третия етаж в Буенос Айрес, Аржентина, на 16 октомври Звездата почина след множество травми, довели до „вътрешен и външен кръвоизлив“.

В докладите обаче се твърди, че лицето е нарушило строгите указания на British Airways, като е споделило информация за пътниците на борда на полета, който е напуснал аржентинската столица на 6 ноември. Твърди се, че стюардесата е съобщила на своите онлайн последователи, че тялото на Лиъм също е било на борда, след като е било освободено от служители в латиноамериканската държава.

„Току-що ни казаха, че днес носим ковчег със себе си“, съобщава се, че е казала на онлайн последователите си. Твърди се, че е добавила: „Разбрахме, че това е тялото на Лиъм Пейн и семейството му също е на борда на нашия полет, сърцераздирателно.“

Източник заяви пред The Sun, че оттогава стюардесата е отстранена от задълженията си в националната авиокомпания.

От авиокомпанията твърдят, че: „Тази стюардеса се грижи повече за последователите си в социалните мрежи, отколкото за работата си. Тя е била привлечена към вниманието на шефовете заради предишни публикации. Това е сериозно нарушение на сигурността на данните, да не говорим, че е безсърдечна постъпка да разкаже на света за последното пътуване на Лиъм за доброто на своите онлайн последователи.“

Говорител на авиокомпанията заяви пред Mirror: „Разследваме този въпрос, така че би било неуместно да коментираме повече“.

