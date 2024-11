Звездите на One Direction се сбогуваха с Лиъм Пейн (СНИМКИ/ВИДЕО)

С емейство, приятели и бивши колеги от групата си спомниха за Лиъм Пейн на погребението на звездата от One Direction, малко повече от месец след смъртта му на 31-годишна възраст.

Погребението на Лиъм Пейн: Редица звезди се сбогуваха с певеца на частна церемония

Погребението му се състоя в сряда (20 ноември) в църквата "Света Мария" в Бъкингамшир. Преди службата пред входа бяха подредени гирлянди и венци от цветя, а фенове и местни жители се събраха отвън, за да отдадат почит.

Almost an exact month after Liam Payne’s tragic passing he’s now been laid to rest with a funeral service taking place November 20, 2024 in Amersham, England. Our thoughts are with all the family and friends. As well as Harry, Niall, Louis and Zayn all in attendance. 🥺💔😥



📷 :… pic.twitter.com/TlupPEOqPV