Погребението на Лиъм Пейн: Редица звезди се сбогуваха с певеца на частна церемония

С емейството, приятелите и бившите колеги на звездата от One Direction Лиъм Пейн присъстваха на погребението му. То се състоя малко повече от месец след смъртта на 31-годишния певец.

Частната служба се състоя на 20 ноември в Бъкингамшир, северозападно от Лондон, съобщи Би Би Си.

Музикантът загина след падане от балкон на третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина през октомври.

Бившите колеги на Пейн – Хари Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малик и Луис Томлинсън са сред гостите, заедно с приятелката на Лиъм Кейт Касиди.

All of Liam Payne's former One Direction bandmates; Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan and Zayn Malik have arrived to pay their respects at his funeral. https://t.co/I3vpFCopR2 pic.twitter.com/Rhv4hPAlFj — Daily Star (@dailystar) November 20, 2024

Певиците от групата Girls Aloud Кимбърли Уолш и Никола Робъртс също ще присъстват на службата, както и водещите Джеймс Кордън, Марвин и Рошел Хюмс, Скот Милс и Ейдриън Чайлс.

По време на погребението са поднесени цветя под формата на комплект от 10 кегли и топка за боулинг. Това е препратка към едно от любимите занимания на Пейн.

Малко тълпа от наблюдатели се събра пред църквата, но феновете до по-голяма степен останаха настрана. Членове от групата на One Direction в Reddit припомнят на всички, че „възпоменанията са за феновете, а погребенията за семейството“.

В кратко изявление след смъртта му семейството на Пейн заяви: Съкрушени сме. Лиъм завинаги ще живее в сърцата ни и ще го помним с неговата добра, забавна и смела душа“.

Аутопсия потвърди, че 31-годишният певец е претърпял вътрешно и външно кървене и множество травматични наранявания, получени в резултат на падането.

Kate Cassidy, girlfriend of the late Liam Payne, arrived at his funeral accompanied by model Damian Hurley, son of Elizabeth Hurley.



The service is attended by family, friends, and former band mates. #LiamPayne #KateCassidy #DamianHurley pic.twitter.com/0q4eAq7P9R — Milka sahotra (@milka_sahotra) November 20, 2024

Пейн беше едно от най-разпознаваемите имена в поп музиката, след като се прослави в X Factor.

Въпреки че се класира едва на трето място в шоуто през 2010 г., One Direction се превърна в най-голямата британска група след The Beatles.

По време на петгодишната си кариера те продават 70 млн. записа, с четири сингъла и четири албума под номер едно в Обединеното кралство.

Adrian Chiles, James Corden and Robbie Keane are amongst guests arriving at Liam Payne's funeral. https://t.co/5TFNmZJqo5 pic.twitter.com/WDMnNAGP9x — Daily Star (@dailystar) November 20, 2024

Съавтор на много от хитовете им, Пейн постига и солов успех с песни като „Strip That Down“ и „Bedroom Floor“.

Надживяват го родителите му, двете му сестри и Беър, синът му с певицата от Girls Aloud Шерил.

