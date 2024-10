Зейн Малик отложи турнето си заради смъртта на Лиъм Пейн

П евецът Зейн Малик ще отложи турнето си в САЩ заради смъртта на Лиъм Пейн, съобщава BBC.

Неговият бивш колега от групата One Direction почина, след като падна от балкона на хотел в Буенос Айрес. Лиъм Пейн си отиде на едва 31-годишна възраст.

Zayn Malik has announced he is postponing his tour.



📸: Getty, zayn/IG pic.twitter.com/feoSpWgsHW