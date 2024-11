„Можеше да бъде спасен“: Приятелката на Лиъм Пейн съкрушена заради нови кадри преди смъртта му

Ш окиращи нови кадри, които сякаш са запечатали последните мигове на Лиъм Пейн, показват как певецът, който е в безсъзнание, е пренесен през фоайето на аржентинския хотел - образ, който накара скърбящата му приятелка Кейт Касиди да се разстрои от пропуснатата възможност да предотврати трагичната му смърт.

„Всеки път, когато изглежда, че не може да стане по-болезнено за Кейт, става още по-болезнено“, казва близък приятел на 25-годишната инфлуенсърка пред The Post.„Можеше да бъде спасен, можеше да му се помогне. Това е опустошително - и вбесяващо.“

Liam Payne’s girlfriend Kate Cassidy sobs over ‘painful’ CCTV footage showing singer being carried through hotel lobby before death: ‘He could have been saved’ https://t.co/EqOV0bN9oO pic.twitter.com/cE6ldrBjN7

Потресаващите кадри от видеонаблюдението, записани в хотел CasaSur Palermo в Буенос Айрес, показват как трима мъже изнасят привидно изпадналия в безсъзнание Пейн за ръцете и краката от главното фоайе на сградата.

31-годишният певец се е държал хаотично във фоайето около час, преди да изпадне в безпомощно състояние, като един от свидетелите твърди, че Пейн се е „гърчел в конвулсии“ на пода. По някакъв начин Пейн се е озовал сам обратно в хотелската си стая в 17:17 ч.

Минути по-късно певецът на „For You“ е починал от множество травми, след като е паднал от балкона на стаята си.

Аутопсията установява, че по време на смъртта си Пейн е имал токсична смес от наркотици в организма си - включително крек и така наречения „розов кокаин“ - който е смес от кетамин и други наркотици.

Пейн умира моментално от масивни вътрешни и външни наранявания при фаталното си падане.

Новите кадри са съкрушителни за Касиди, която започва да се среща с Пейн през 2022 г. и смята, че те показват, че е имало време да се намеси в трагичната смърт на певеца. Тя е напуснала Аржентина два дни преди фаталното му падане.

There's finally a picture of Liam Payne convulsing on the floor at the hotel. Why the hell would staff send him up to his room and not phone an ambulance if they have nothing to hide? Make it make sense. pic.twitter.com/xytCGoprc3