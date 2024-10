Кейт Мидълтън се появи с обеци с интересна символика

К ейт Мидълтън избра многозначителен чифт обеци за изненадващата си среща с принц Уилям, но се отказа от един от най-емблематичните елементи в кралската си кутия с бижута.

42-годишната принцеса на Уелс се присъедини към съпруга си на изненадващо посещение в Саутпорт, Англия, на 10 октомври, за да подкрепи общността, която скърби след масовото нападение с нож по време на курс по йога и танци на тема „Тейлър Суифт“ през лятото, при което бяха убити три млади момичета. Това беше и първият публичен ангажимент на принцеса Кейт, след като тя обяви, че е приключила с химиотерапията.

Кейт носеше златните си обеци с форма на листо на папрат на Катрин Зорайда, които притежава от години и които преди това носеше на детски пикник на изложението за цветя в Челси през май 2023 г.

Изборът на обеци с папрат от Кейт носеше специално значение.

Папратта е смятана за символ на издръжливост, устойчивост и ново начало, благодарение на способността ѝ да оцелява в различни условия. Разгръщащите се листа на папратта представляват свеж растеж и обновление.

От People са разбрали, че принцът и принцесата на Уелс са искали да посетят Саутпорт, за да покажат на общността, че не са забравени и че ще продължат да стоят до тях, което прави надеждата, че обеците означават остър избор за емоционалния ден.

Принцеса Кейт също излезе с купчина блестящи пръстени на левия си безименен пръст. Принцесата на Уелс беше без емблематичния си годежен пръстен със сапфир и диамант, който преди принадлежеше на покойната ѝ свекърва, принцеса Даяна.

Въпреки че Кейт прекара по-голямата част от тази година извън светлината на прожекторите, тя показа ослепителния пръстен, с който принц Уилям ѝ предложи брак през 2010 г., по време на двете си официални летни разходки - Trooping the Colour и „Уимбълдън“ - преди посещението си в Саутпорт. Въпреки това тя не носеше годежния си пръстен по време на следващите си изяви.

Не го носеше и при срещата си с фотограф тийнейджър, който се бори с рядка и агресивна форма на рак, по време на частна среща в замъка Уиндзор на 2 октомври. Въпреки това тя носеше друг чифт значими обеци.

Принцеса Кейт не носеше сапфирения пръстен във видеоклипа от 11 август, който тя и принц Уилям публикуваха, за да поздравят отбора на Великобритания за успеха им на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., и го пропусна отново във видеоклипа, публикуван на 9 септември, в който обяви, че е приключила химиотерапията.

Вместо това Кейт носеше нещо, което прилича на същата вечна халка от тъмни скъпоценни камъни и диаманти - хипотеза, която един експерт потвърждава пред People.

„Пръстенът, който Кейт носеше, определено е по-ново попълнение в кутията ѝ с бижута. Това е тънка, блестяща лента в стил „вечност“ с редуващи се светли и тъмни скъпоценни камъни“, каза Лорън Киена, основателка на блога The Court Jeweller.

