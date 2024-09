Кейт Мидълтън замени пръстена на Даяна с халка "вечност"

П ринцесата на Уелс отново смени пръстена си от Даяна със зашеметяваща халка „вечност“ в трогателно ново видео, споделено вчера.

42-годишната Кейт се присъедини към семейството си в дълбоко личния клип, заснет в Норфолк миналия месец, за да потвърди, че ще се върне към публичните си задължения след приключването на курса си на химиотерапия.

Прочувственото послание за пътуването ѝ с рака е изречено върху кадри, показващи семейството от Уелс и децата им да се наслаждават на природата, да се разхождат из гората, а двойката е показана прегърната, докато се държи за ръце.

В един емоционален момент, когато принцесата се чува да казва: „За всички, които продължават собственото си пътуване с рака - оставам с вас, рамо до рамо, ръка за ръка“, кралската особа се вижда да се разхожда из полето.

Тя протяга едната си ръка, за да прокара пръсти през високата трева, и показва новата си халка "вечност", която изглежда е сменила с годежния си пръстен, принадлежал някога на свекърва ѝ, покойната принцеса Даяна.

След като забелязаха промяната в избраните от кралската особа бижута, кралските фенове предположиха, че пръстенът вероятно е подарък от принц Уилям - и може да е знак за „ново начало“, след като химиотерапията ѝ е приключила. Това не е първият път, в който Кейт демонстрира бижуто - тя носеше пръстена в поздравителното послание на звездите към отбора на Великобритания след успеха им на Олимпийските игри в Париж.

Появявайки се заедно с принца на Уелс, принцесата беше забелязана с новия си пръстен, което накара кралските фенове да предположат, че това е халка "вечност".

В прочувственото си послание от вчера Кейт описва изминалите девет месеца от началото на сериозните ѝ здравословни проблеми като „невероятно трудни за нас като семейство“ и как „пътуването към рака е сложно, страшно и непредсказуемо за всеки“, като преживяното ѝ дава „нова перспектива за всичко“.

Във видеоклипа тя казва: „Сега се фокусирам върху това да направя всичко възможно, за да не се разболея от рак. Въпреки че приключих с химиотерапията, пътят ми към оздравяването и пълното възстановяване е дълъг и трябва да продължа да приемам всеки следващ ден.

„Въпреки това очаквам с нетърпение да се върна на работа и да поема още няколко публични ангажимента през следващите месеци, когато мога. Въпреки всичко, което се е случило преди, навлизам в този нов етап на възстановяване с подновено чувство на надежда и признателност към живота.“

След като видяха клипа и кадъра, който се фокусира отблизо върху ръката ѝ, докато тя носи вечния пръстен, феновете на кралската фамилия предположиха, че това е начинът принцесата да изпрати послание към феновете и други болни от рак.

Дворецът Кенсингтън не потвърди дали принцесата очаква да се върне към пълната си програма през следващата година. Приема се, че решенията за 2025 г. ще бъдат взети в съответствие с медицинските препоръки.

