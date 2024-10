Първа публична поява на Кейт Мидълтън след лечението

В четвъртък британският принц и принцесата на Уелс направиха изненадващо посещение в Саутпорт, Северозападна Англия, където се срещнаха със семействата на три деца, убити при нападение с нож през юли.

Посещението беше първата публична поява на Катрин, известна като Кейт, откакто приключи с химиотерапияTA.

Беби Кинг, на 6 г., Елси Дот Станкомб, на 7 г., и Алис да Силва Агиар, на 9 г., бяха намушкани смъртоносно с нож, докато посещаваха курс по танци вдъхновен от Тейлър Суифт.

Кралската двойка се срещна насаме със семействата на трите момичета, както и с техния учител по танци, който е присъствал по време на нападението.

Уилям и Кейт - която е имала само няколко публични изяви тази година - се срещнаха и със служителите на спешната помощ, които се отзоваха на мястото на инцидента през юли, както и с лекари по психично здраве, които подкрепят роднините на жертвите.

„Не мога да подценя колко благодарни са всички семействата за подкрепата, която им оказахте в този ден“, каза Кейт на спасителите, според британската информационна агенция PA Media, по време на емоционалната среща. След това тя благодари на служителите на първа линия от името на семействата.

Междувременно Уилям, наследникът на британския престол, каза на групата, че те са „герои“ и ги призова „да се погрижите за себе си“.

„Моля, не бързайте, не бързайте да се връщате на работа“, добави той.

След неочакваната си поява в Саутпорт Уилям и Кейт разказаха за „емоционалното“ си посещение в социалните медии.

„Продължаваме да подкрепяме всички в Саутпорт. Срещата с общността днес беше силно напомняне за важността на това да се подкрепяме един друг след невъобразима трагедия. Ще останете в мислите и молитвите ни“, пише двойката в публикация в X.

We continue to stand with everyone in Southport. Meeting the community today has been a powerful reminder of the importance of supporting one another in the wake of unimaginable tragedy. You will remain in our thoughts and prayers. W & C pic.twitter.com/CP2DXJaqW2