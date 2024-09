Кейт Мидълтън с изненадваща поява на балет

В четвъртък Кейт Мидълтън присъства на матинето на „Жизел“ на Английския национален балет в театър „Sadler's Wells“ в Северен Лондон. В съобщение на X тя отдаде дължимото на трупата и постановката, като я нарече „творчество в най-добрата му форма“.

Посещението идва, след като по-рано тази седмица Кейт проведе среща в замъка Уиндзор, за да обсъди годишната коледна служба.

Това събитие беше едва четвъртият път, в който тя беше спомената в официалните отчети за кралските ангажименти от началото на годината.

The Princess of Wales described a visit to a ballet performance as "moving and inspiring", as she continues her recovery from cancer. 🔗 Read more https://t.co/bi18A7RLow

През март принцесата потвърди, че след операция на корема са били открити предракови клетки и ще трябва да премине курс на превантивна химиотерапия. По-рано този месец принцесата разкри, че е приключила курса на химиотерапия в личен видеоклип, в който участваха съпругът ѝ принц Уилям и трите им деца.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi