Кучето на Кейт Мидълтън ѝ е било подкрепа по време на лечението

К учето на Катрин, принцесата на Уелс, е било огромен източник на подкрепа за нея по време на лечението ѝ от рак, съобщи нейният брат Джеймс Мидълтън.

42-годишната кралска особа претърпя коремна операция през януари, а впоследствие обяви, че ще премине през курс на превантивна химиотерапия. Нейният брат смята, че кучето ѝ Орла, което той е подарил на сестра си и нейното семейство, ѝ е помогнало да се откъсне от проблемите си със здравето.

🗞️ James Middleton: Why Kate’s brother is making more headlines than the Princess of Wales



The 37-year-old has been promoting his new memoir, which describes how he overcame depression — not thanks to family, friends or psychiatrists — but to his dog



