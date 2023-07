"Невиждани досега": Причудливо големи вируси с ръце и опашки са открити в Масачузетс

У чените са открили "поразително разнообразие" от гигантски вируси, които придобиват "невъобразими досега" форми и свойства само в няколко шепи горска почва.

Тези гигантски вируси имат извънземно изглеждащи придатъци и вътрешни структури, които никога не са били виждани досега.

Пробата от почвата е събрана през 2019 г. от гората Харвард, недалеч от Бостън в САЩ.

Тя е изпратена със самолет до Института "Макс Планк" в Германия, където е изследвана с помощта на трансмисионна електронна микроскопия - процес, при който обектите се увеличават с помощта на сноп електрони.

Това разкри, че почвата е пълна с гигантски вируси с ширина до 635 нанометра.

