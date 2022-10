Глобалното затопляне може да предизвика "нашествие на вируси" от Арктика

В ируси от Арктика, запазени досега в леда, могат да се разпространят и да влязат в контакт с нови гостоприемници в други среди вследствие на глобалното затопляне, предаде Франс прес, позовавайки се на резултатите от изследване на канадски учени, предаде БТА.

