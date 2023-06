„Зомби вируси“: Древните болести, които изменението на климата ще възкреси

В ечната замръзналост е част от земната повърхност, в която всичко, включително множество органични вещества, е замръзнало от милиони години. Тази студена местност представлява приблизително една четвърт от северното полукълбо на Земята.

Но в резултат на влошаващите се климатични промени вечната замръзналост бавно започва да се смалява, а изпод разтапящия се лед изниква всичко, което дълго време е било скрито.

Това се оказва проблем по няколко причини. Първата е, че голяма част от органичните вещества ще се разложат и в крайна сметка ще освободят въглероден диоксид и метан, които са парникови газове, а това ще влоши климата още повече.

Втората причина е, че този процес ще съживи и неизброимо количество древни праисторически вируси, забравени от времето, но готови да излязат да върлуват отново по света.

Учените са успели да извлекат някои от тези вируси от вечната замръзналост и са заели да ги изучават. Досега е известно, че вирусите не са в състояние да заразят хората и е доказано, че заразяват само едноклетъчни амеби. Това обаче не означава, че сред все още неоткритите няма и опасни – всъщност знаем, че животозастрашаващите болести дебнат изпод леда.

Ето списък с четири зомби вируса, спотайващи се под вечната замръзналост.

1: Питовируси

Името им произлиза от гръцкия термин за големи буркани - тези вируси са категоризирани като гигантски вируси и почти всички известни проби са открити в сибирската вечна замръзналост.

Всъщност откриването на първия от тях, Pithovirus sibericum, дал началото на притесненията около зомби вирусите, когато бил открит през 2014 г. в 30 000-годишно парче сибирска вечна замръзналост. Това обаче не е първият зомби вирус, открит във вечната замръзналост. Учените са открили някои още през 2003 г.

Самият вирус е безвреден за хората, така че никой никога не се е притеснявал, че може да застраши човечеството. Това, което предизвиква безпокойство, е фактът, че вирусните проби все още са жизнеспособни.

Друг питовирус, открит по-късно, е известен като питовирус мамут. Подобно на P. sibericum, P. mammoth е безвреден за хората и съществува само в амеби.

Този вирус бил един от 13-те зомби вируса, които били съживени от сибирската вечна замръзналост сравнително наскоро.

Тази пробата, в която е открит вирусът P. mammoth съдържала и малко вкаменена вълна от мамут, откъдето дошло и името му.

Друга подгрупа на Pithovirus също заслужава известно внимание, тя е Cedratvirus. Това също били гигантски вируси, свързани с питовирусите и са открити на различни места в Русия.

2: Mollivirus sibericum

Този вирус е намерен в същата проба, в която е бил и P. sibericum и също е доста голям. За този вирус са правени много по-малко изследвания, но е потвърдено, че не представлява риск за хората или животните.

3. Пандоравируси

Терминът "гигантски вирус" се отнася до вирус, който е едновременно голям като размер, но и като брой на генома си. В това отношение пандоравирусите са абсолютно огромни.

Тези вируси са толкова големи, че когато учените ги наблюдавали за пръв път ги пренебрегнали, защото ги сметнали за прекалено големи, за да бъдат действително вируси. По-скоро решили, че са бактерии.

Те притежават около 2500 гена. Повечето съвременни вируси имат най-много 20 гена. Например вирусът, който причинява грип, има седем гена, а ХИВ има само девет.

Дори питовирусите имат около 460 гена.

Най-забележителният от тези пандоравируси е Pandoravirus yedoma, открит на дъното на езеро. Той е забележителен с това, че е най-старият вирус, откриван някога - на около 48 500 години.

Пандоравирусите обаче са известни на науката само от 2013 г. и все още не се знае много за тях, защото живеят в области, които не са добре проучени. Доколкото знаем обаче, те не представляват никаква опасност за човешкия живот.

Същото важи и за пандоравирусния мамут, който е открит в същата проба от вълна на мамут като гореспоменатия питовирус.

4. Мегавирус

С име като „мегавирус“ човек ще си помисли, че тези вируси са много големи. И до откриването на пандоравирусите през 2013 г. те наистина били най-големите известни вируси, с най-сложен геном.

Технически този вирус е част от семейството на мимивирусите и единственият мегавирус, за който е известно, че съществува. Megavirus chilense, е открит през 2010 г. близо до Чили.

Той също заразява само амеби, така че хората не са изложени на риск.

5. Антракс

Всички гореспоменати зомби вируси не могат да убиват хора. Това, което те представляват, а именно част от процеса на съживяване на древни вируси с размразяването на леда, може да е опасно, като явление, но самите вируси са безвредни.

Има обаче доказателства за опасни патогени, които дебнат под вечната замръзналост. Те са убивали преди и могат да убиват отново.

Един такъв пример е случай от 2016 г., когато поради размразяването на вечната замръзналост в Сибир били засегнати десетки хора и над 2000 северни елена, убивайки най-малко едно дете.

Антраксът технически не е вирус. По-скоро е заболяване, причинено от бактерията Bacillus anthracis.

Въпреки че е лечимо, заболяването е изключително опасно и, ако лечението не се проведе навреме, смъртността, до която води е толкова голяма, че някои страни го използват като биологично оръжие.

Но тази бактерия е много издръжлива и може да оцелее в екстремни условия, като например върху трупове на животни, които ледът, на свой ред, може да запази.

И други опасни болести може да дебнат под леда, като глобалното затопляне прави тяхното възраждане и потенциални фатални последици само въпрос на време.