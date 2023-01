За първи път: Oткрит e организъм, който може да се храни само с вируси

В ид сладководен планктон се оказа първия организъм, който се храни само с вируси. Това съобщиха учени от Университета на Небраска-Линкълн в САЩ.

Ръководител на изследването е микробиологът Джон Делонг.

Учени нарекоха организми, които се хранят само с вируси: "virovore".

Researchers have discovered the first known "virovore," an organism that feeds on viruses. Probably there are many others like it -- an entire, previously unknown food chain.

One day into 2023, and already things are going topsy turvy. https://t.co/OvYfKM45Fm #ecology #life pic.twitter.com/9jOXhM4sxL — Corey S. Powell (@coreyspowell) January 1, 2023

Проучването посочва, че два планктонни организма - Halteria и Paramecium, могат да бъдат хранени само с вируси и да процъфтяват.

В случай на едноклетъчно същество това означава размножаване и следователно увеличаване на популацията.

"Това не е толкова странно", казва Делонг и добавя "Вирусите са съставени от наистина полезни неща: нуклеинови киселини, много азот и фосфор."

Във водни проби без друг източник, популациите на Halteria са нараснали около 15 пъти в рамките на два дни, докато нивата на хлоровирус са спаднали 100 пъти. В контролни проби без вируса Halteria изобщо не расте.

🦠All creatures will consume organic matter in one way or another. But there is something new on the menu: viruses.



And an organism that eats viruses has been discovered.



What is a ‘virovore’?👇 https://t.co/tkIrXfbi2U — Euronews Next (@euronewsnext) January 2, 2023

При последващи тестове екипът отбелязва ДНК на хлоровируса с флуоресцентен нюанс и установява, че клетките на Halteria започват да светят. Това помогада се потвърди, че Halteria наистина поглъща вируса.

Тези експерименти показват, че новосъздаденият термин „virovorе“ вече може да заеме своето място в научната терминология.

Halteria е определен като първият известен "virovore".

Разбира се, това вероятно не е единственият подобен организъм и изследователите планират да продължат да изследват феномена, включително ефектите му върху хранителните мрежи и по-големи системи като въглеродния цикъл.