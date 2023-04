Откриха в океана непознати досега вируси

У чените са открили непознати досега вируси, които виреят в огрените от слънцето океани между двата полюса и заразяват планктона. Наречени са „мирусвируси“, като „мирус“ идва от латински и означава „странно“.



Изследователите казват, че „мирусвирусите“ принадлежат към голяма група вируси, наречени Duplodnaviria, включваща херпесвирусите, които заразяват животни и хора, въз основа на споделени гени, които кодират обвивката или "частицата", обхващаща тяхната ДНК. Но странните, новооткрити вируси също споделят огромен брой гени с групата гигантски вируси Varidnaviria.



Поради това се предполага, че мирусвирусите са странен хибрид между две далечно свързани вирусни групи, казват учените.

„Това са изключително необичайни вируси“, каза Том Делмонт, изследовател във Френския национален център за научни изследвания (CNRS), участник в проучването. „Затова ги смятаме за химерични, защото са смесица от две различни групи вируси – от една страна херпесните вируси, базирани на гените на частиците, а от другата страна гигантските вируси, базирани на много повече гени. "

