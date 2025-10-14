Несебър – древната красота на българското Черноморие

Любопитно

Несебър е дом на много култури, на много векове история, а в наши дни и на туристи от цял свят, които искат да летуват в този древен морски град

Елена Исаева

14 октомври 2025
Източник: Елена Исаева/личен архив

Н есебър – перлата на южното Черноморие или поне така беше до преди няколко години, когато мястото не гъмжеше от туристи. И все пак, в тълпата от хора, там, в стария град стои хилядолетна история, която успява със своя чар и магичност да завладее всеки, дошъл тук да опознае древното сърце на Несебър. Времето, макар и жестоко към някои сгради, в стария град е било благосклонно да запази поне късче от Месембрия (Несебър), за да достигне до нас.

Несебър е дом на много култури, на много векове история, а в наши дни и на туристи от цял свят, които искат да летуват в този древен морски град. Макар да е загубил част от своето обаяние, да е пренаселен и презастроен, старият град и неговия дух остават живи и до днес, за да разкажат за едно красиво, историческо място от нашата родина.

Старият Несебър – живата история на морето
История и възникване на града

  • Траки

Несебър има много стара история, датираща още от второто хилядолетие преди Христа. Градът е бил основан от траките и се е наричал Мелсамбрия, по името на вожда, който се смята за основател на града – Мелса + тракийската дума за град „брия“. И тук, както на много други места в нашата страна има следи от древните траки. Това може да се види на част от крепостните стени. Тракийците в района са се занимавали основно с риболов и земеделие. След тях са останали фрагменти от глинени съдове с характерната тракийска украса и форма.

Град Мелсамбрия е разполагал с две пристанища от северната и от южната страна, а останки от кораби, които са акостирали на тях се откриват и до днес.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Гърци

В края на пети век преди Христа в града пристигнали първите гърци, които освен, че пренесли своята култура и традиции, сменили името на града от Мелсамбрия на Месамбрия. Освен, че укрепили града, те построили типичните за тях театър, храмове и кораби. По времето на гръцкия период в Месамбрия се развили различни занаяти. Отворили врати първите керамични работилници, места за обработка на метали, както и такива за сечене на първите златни, сребърни и бронзови монети.

  • Римляни

След гърците били римляните. През 72 г. преди Христа римски легиони завзели града, като те не само, че запазили Месамбрия непокътната, но и изградили водоснабдителната система, така характерна за римляните по онова време. След разделянето на Римската империя на две, Несебър остава в пределите на Източната, която по-късно е наречена Византия. Постепенно с навлизането на християнството се появяват и християнски църкви и базилики.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Първа и Втора Българска държава

Едва през 812 г. градът е завладян от кан Крум след дълга, 14-дневна обсада. Градът е прекръстен на Несебър и е бил част от пределите на Първата Българска държава в продължение на половин век. През 863 г. византийците си връщат контрола над Несебър и дълго време той е бил бойно поле за битките между българи и византийци. И тогава идва заветната 917 г. и известната битка при река Ахелой. Между Несебър и Поморие (Анхиало) се води „Ахелойската битка“, в която българските войски начело с цар Симеон тотално разгромява византийската армия. След това Несебър продължава да е във владение на българите и своя най-голям разцвет достига при цар Иван Александър.

Несебър е град на многовековна история и култура, която се е съхранила и до днес. От нас зависи да я опазим за бъдещите поколения. Уникалността на Несебър е забелязана и от други, извън пределите на нашата родина и така през 1983 г. на седмата сесия на комитета за световно наследство проведена във Флоренция, древният град става под егидата на ЮНЕСКО и е вписан в списъка за световно културно наследство.

  • Църквите на Несебър

Едно от най-очарователните места в града са неговите църкви и макар не всички да са оцелели до днес, те са били наистина впечатляващи. Местни жители разказват, че те са били повече от 40, като някои обаче не са открити и до днес, други са доста добре запазени. Една от най-добре запазените и най-фотографираното историческо място в града е църквата в центъра на стария град – „Исус Христос Пантократор“, която е датирана от 13-14 век. Църквата е построена в т.нар. „живописен стил“ като е изключително богата на архитектурни и стенописни елементи. Нейните стенописи са един от най-арките представители на културното ни наследство от средновековната църковна архитектура.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Къщите на Несебър

Къщите на Несебър са още една характерна черта на морския ни курорт. Запазени са повече от 100 броя от епохата на Възраждането. Те имат типична черноморска архитектура за онзи период – били са на два етажа, като долният е бил изграден от камък и кал и е служел за стопанско помещение. В него са се разполагали бъчвите с вино, както и различни рибарски, лозарски и занаятчийски инструменти. До втория етаж водела тясна стръмна стълба. Там вече типични във възрожденски стил били разположени голям салон и няколко по-малки стаи с различни функции – спални, стаи за гости и други.

Красотата на Несебър е безспорна и макар последните години да е пренаселен все още може да се долови неговият чар и прекрасен дух. Мястото пази богата история от различни епохи, която не бива да бъде забравена.

Автор: Елена Исаева
Несебър История Древен град Световно наследство Архитектура
