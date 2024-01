Необяснимото движение на Земята: Какво се крие под краката ни?

Н ещо странно се случва дълбоко под краката ни. Въртенето на вътрешното ядро на Земята не е съобразено с въртенето на мантията, като така се създава колебание, което влияе върху движението на полюсите и дори върху продължителността на дните, които преживяваме на нашата планета.

Разликите са малки - така че те не са виновни за това колко бързо си отива уикендът - но създават измерими ефекти. Подобни резултати биха били трудни за обяснение без известно несъответствие и движение на вътрешното ядро.

An 8.5-Year-Long Wobble Means Earth's Core And Mantle Are Not Aligned https://t.co/3yCIHSvOMI