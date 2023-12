Очаквано време на смъртта: Колко още ѝ остава на Земята?

Д нес слънцето е основен източник на гравитация и енергия. Но един ден именно то ще доведе до смъртта на Земята. Тъй като централната звезда на Слънчевата система остарява, нейният жизнен цикъл в крайна сметка ще погълне нашия дом, твърдят учените.

И така, колко време има Земята, докато бъде погълната от слънцето? Очаквано време на смъртта: след няколко милиарда години. Но животът на Земята ще приключи много, много преди това.

Dangerous wet-bulb temperatures — in which humans can no longer cool off by sweating are only a few degrees away

In fact some places on Earth have already reached wet-bulb temperatures exceeding 90 F (32 C) on multiple occasions https://t.co/fyO5HuMpFi — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) December 6, 2023

„Земята ще стане непригодна за живот за повечето организми след около 1,3 милиарда години поради естествената еволюция на слънцето“, казаха експерти пред Live Science. Хората обаче, биха могли потенциално да доведат себе си (и безброй други видове) до изчезване през следващите няколко века, ако сегашното темпо на изменението на климата, не бъде смекчено или като последица от ядрена война.

Смъртта на слънцето

Крайният призив за нашата планета е свързан с еволюцията на слънцето.

„Земята има вероятно още 4,5 милиарда години, преди слънцето да се превърне в голям червен гигант и да я погълне“, каза Рави Копарапу, планетарен учен от Центъра за космически полети Годард на НАСА, пред Live Science. В последните етапи на звездната еволюция се формира червен гигант, когато звездата е изчерпила водорода, който да подхранва нейния ядрен синтез и така започва да умира.

След като синтезът спре, гравитацията поема. Хелиевото ядро ще започне да се компресира под действието на гравитацията, което ще повиши температурата. Този скок в топлината ще доведе до драстично разширяване на външния плазмен слой на слънцето.

„Слънцето ще се издуе и ще стигне поне до орбитата на Земята“, каза Копарапу.

Съдбата на Земята

Но Земята може и да не оцелее през всичките тези 4,5 милиарда години и определено няма да бъде такава, каквато я познаваме.

„Не е нужно да чакаме външните слоеве на слънцето да достигнат Земята“, каза той. Планетата ще изпита екстремна топлина много преди звездата ни да завърши прехода си към червен гигант. Тъй като процесът на умиране на слънцето повишава температурата, "океаните ще се изпарят, след това атмосферата в крайна сметка ще изчезне и тогава приливните сили на слънчевата гравитация ще разкъсат Земята."

След около 1,3 милиарда години "хората няма да могат физиологично да оцеляват в природата на Земята" поради продължителните горещи и влажни условия. „След около 2 милиарда години океаните може да се изпарят и тогава светимостта на слънцето ще е с близо 20% повече, отколкото е сега“, каза Копарапу.

„Някои видове живот може да оцелеят до този момент - като "екстремофилите", които живеят близо до хидротермални отвори в океанското дъно - но не и хората“, каза Копарапу.

„Ако говорим за човешкия живот, следващите сто години ще бъдат много в това отношение интересни“, каза Копарапу.