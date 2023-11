Преди смъртта си: Матю Пери е бил трезвен и много активен в програмата си за АА

М атю Пери е бил трезвен и много активен в програмата си за възстановяване, дори е говорел на срещи и е спонсорирал други зависими, в навечерието на трагичната му смърт през уикенда.

Близък приятел на покойната телевизионна звезда потвърди, че Пери не е пил алкохол и изглежда "се чувствал добре", преди да бъде намерен мъртъв в дома си в Пасифик Палисейдс в събота.

54-годишният актьор от „Приятели“, който говореше откровено за пътя си към възстановяване и многобройните рецидиви през годините, породи опасения, че може да е посегнал към алкохола, след като се смята, че се е удавил в хидромасажната си вана.

