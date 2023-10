Епизодът на "Приятели", в който наистина проличава гениалността на Матю Пери

В продължение на 10 години в праймтайма на телевизията Матю Пери, който почина на 54-годишна възраст този уикенд, блестеше сред херкулесовския комедиен състав на петимата си колеги - Кортни Кокс, Дейвид Шуимер, Дженифър Анистън, Лиса Кудроу и Мат Лебланк - за да превърне саркастичния и невротичен Чандлър в един от най-забавните персонажи в сериала.

Умело поднасяйки нахаканите и саркастични шеги на Чандлър, той подчертава изострените тревоги на 20-годишния младеж, който се ориентира в живота, по най-остроумния начин - информиран, както често признава, от собствената си личност.

