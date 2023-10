Появиха се нови подробности около смъртта на Матю Пери

С поред нов доклад Матю Пери не е бил в джакузито си за много дълго, преди асистентът му да открие безжизненото му тяло и да се опита да го реанимира.

Източници от правоприлагащите органи казаха за TMZ, че тялото на Пери не е било „подгизнало“, когато службите за спешна помощ пристигнали в дома на актьора в събота.

Friends star Matthew Perry's body 'was not in his hot tub for long' https://t.co/KmZVqrVOZR via @MailOnline