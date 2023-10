"Всичко това изглежда нереално": Създателите на "Приятели" почетоха паметта на Матю Пери

С емейството, приятели и знаменитости скърбят за загубата на Матю Пери, звездата от телевизионния сериал "Приятели" от 90-те години, ден след като американският актьор бе открит мъртъв в джакузи в дома си в Лос Анджелис, съобщи Ройтерс.

"Матю внесе толкова радост в света - и като актьор, и като приятел", се посочва в изявление на семейството на актьора до сп. "Пийпъл". "С разбити сърца сме от трагичната загуба на нашия обичан син и брат". В изявлението се изразява благодарност към почитателите на Пери.

Shock over the sudden death of "Friends" star Matthew Perry rippled through Hollywood and beyond, as the beloved sitcom's creators paid tribute to the actor and fans gathered outside the New York apartment building featured on the show.https://t.co/RKxZyrz27C pic.twitter.com/PyLIpLZEnp