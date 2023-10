„Всички сме напълно съкрушени“: Актьорите от „Приятели“ отдадоха почит на Матю Пери

А ктьорският състав на „Приятели“ скърби за един от тях.

Два дни след внезапната смърт на Матю Пери, колегите му от хитовия телевизионен сериал – Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър – се изказаха в съвместно изявление.

Matthew Perry's 'Friends' Costars Speak Out After His Death: 'We Are All So Utterly Devastated' (Exclusive) https://t.co/t4SQxAIVfL — People (@people) October 30, 2023

„Всички сме напълно съкрушени от загубата на Матю. Бяхме нещо повече от актьорски партньори. Ние сме семейство“, се казва в изявлението им. „Има толкова много за казване, но точно сега ще отделим малко време, за да скърбим и да обработим тази необозрима загуба.“

„С времето ще кажем повече, както и когато можем“, продължава изявлението. „Засега нашите мисли и нашата любов са със семейството на Мати, неговите приятели и всички, които го обичаха по света.“

В продължение на 10 години Пери играе ироничния Чандлър Бинг в перфектно комедийно изпълнение, което му носи номинация за „Еми“ през 2002 г.

Създателите на сериала Марта Кауфман и Дейвид Крейн се присъединиха към изпълнителния продуцент Кевин Брайт в съвместно изявление в неделя.

„Ние сме шокирани и дълбоко, дълбоко натъжени от смъртта на нашия любим приятел Матю“, пишат те. „Все още изглежда невъзможно. Всичко, което можем да кажем, е, че се чувстваме благословени да го имаме като част от живота си. Той беше брилянтен талант.”

The cast of Friends say they are "utterly devastated" by the death of Matthew Perry, who died on Saturday, aged 54 https://t.co/ssqwlNCmBz — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 30, 2023

Разсъждавайки върху пробивното представяне на Пери, те отбелязаха: „Клише е да се каже, че един актьор прави ролята си сам, но в случая на Матю няма по-верни думи. От деня, в който го видяхме за първи път да въплъти ролята на Чандлър Бинг, нямаше никой друг за нас.“

Изявлението на Кауфман, Крейн и Брайт продължава: „Винаги ще ценим радостта, светлината, ослепителната интелигентност, която той внесе във всеки момент – не само в работата си, но и в живота. Той винаги беше най-смешният човек в стаята. Нещо повече, той беше най-сладкият, с даряващо и безкористно сърце.”

Сред другите фаворити на „Приятели“, които трябваше да отдадат почит, беше Маги Уилър, която се превъплъти в телевизионната приятелка на Чандлър Джанис.

„Каква загуба. Ще липсваш на света, Матю Пери“, написа тя в Instagram. „Радостта, която донесохте на толкова много през твърде краткия си живот, ще продължи да живее. Чувствам се много благословен от всеки творчески момент, който споделихме.”

Морган Феърчайлд, която изигра майката на Чандлър в сериала, също сподели тъгата си от смъртта на актьора.

„Сърцето ми е разбито от преждевременната смърт на моя „син“, Матю Пери“, написа тя в събота, часове след като новината за смъртта на Пери избухна. „Загубата на такъв брилянтен млад актьор е шок. Изпращам обич и съболезнования на приятелите и семейството му, особено на баща му Джон Бенет Пери, с когото работих по Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew“

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

През 2021 г. актьорският състав на „Приятели“ се събра отново за специалния „Приятели: Реюнионът“, чиято премиера беше по HBO Max.

„Чувствам, че можем да продължим оттам, откъдето спряхме, и не е минало време“, каза Кудроу тогава. „Ние сме свързани независимо от всичко.“

Година по-късно, когато Пери се появи сам на корицата на PEOPLE, за да популяризира мемоарите си „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“, звездата описа как актьорският състав на „Приятели“ го подкрепя на фона на борбите му със злоупотребата с вещества.

„Те проявиха разбиране и бяха търпеливи“, каза той. „Това е като при пингвините. В природата, когато един е болен или много ранен, другите пингвини го заобикалят, подпират го и се разхождат наоколо, докато този пингвин може да ходи сам. И това е нещо, което актьорският състав направи за мен.“

Matthew Perry's "Friends" co-stars say in a statement that they're "utterly devastated" by his death and are processing "this unfathomable loss" https://t.co/xUTuXmVKK9 pic.twitter.com/6TsExZMYpm — CNN (@CNN) October 30, 2023

Пери беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис в събота. Той беше на 54.

Според TMZ, който първи съобщи новината за смъртта, източници от правоохранителните органи съобщиха, че на мястото не са открити наркотици. Нямало и следи от насилие.

Службата на съдебен лекар на окръг Лос Анджелис потвърди, че аутопсията е завършена и резултатите очакват токсикологичен доклад.

Въпреки това, причината за смъртта на актьора в момента е посочена като „отложена“, тъй като „предстои допълнително разследване“.