"Моята работа е да забавлявам хората": Константин за славата, 90-те и цената на публичния живот

Образът на „веселяка“ не е роля, а негова същност, но зад него стоят дисциплина, лишения и висока лична цена

28 декември 2025, 09:58
П евецът Константин разказва откровено за живота си зад сцената, личните кризи, годините на прехода, семейството и публичните скандали в разговор с Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста „Мон Дьо: Храмът на Историите“. Основната му теза е, че образът на „веселяка“ не е роля, а негова същност, но зад него стоят дисциплина, лишения и висока лична цена.

  • „Веселякът“ като съдба

Константин казва, че очакването винаги да бъде усмихнат и забавен не го натоварва, защото се възприема именно такъв. „Аз имам усещането, че съм роден за това. Аз наистина съм този човек – веселякът, усмихнатият“, казва той. В тежки моменти обаче се оттегля за кратко, за да осмисли случващото се. „Затварям се за ден-два. Никой не е длъжен да ми гледа кривата физиономия“, обяснява певецът и допълва, че се опитва да се връща към работата си с ясна мисъл и вътрешно равновесие.

  • Кариера, семейство и публичен образ

Днес Константин вижда себе си едновременно като артист, баща и публична фигура. „Всичко съм – бащата, човекът от меметата, певец“, казва той. Подчертава, че не възприема професията си като стандартна работа. „Моята работа е да отида на купон. Да се забавлявам с хората“, казва Константин, като признава, че това често се случва дори в лични драматични периоди, включително когато негов близък е бил в тежко здравословно състояние.

  • Детство и семейна среда

Певецът се връща към детството си по време на социализма, когато баща му е служител на МВР. Определя средата като „спартанска“ и разказва за строгата дисциплина у дома. По майчина линия произхожда от семейство с дълбоки софийски корени и високо образование, което според него е създало вътрешен конфликт в годините на режима. „Никакви привилегии не сме имали“, подчертава той.

  • 90-те години и първият успех

Константин описва 90-те като трудни, но формиращи. След казармата записва песента „Черна роза“ и започва работа в столичен ресторант. „Надницата ми беше 20 лева. Много пъти съм се прибирал пеша и съм си лягал гладен“, казва той. Признава, че е бил свидетел на насилие и престрелки, но тогава е възприемал средата като част от реалността на времето.

  • Скандали, хейт и грешки

Днес Константин приема публичните скандали като неизбежна част от славата. „Ако не видя хиляда коментара, си казвам, че не съм си свършил работата“, заявява той. По повод гонката с Емрах признава вината си: „И адреналин, и глупост беше. Съжалявам. Понесох си последствията“.

  • Цената на славата у дома

Според певеца славата изисква сериозни компромиси в личния живот. „Колко струва славата в един брак? Може би не е малко“, казва той и допълва, че съпругата му е понесла тежко публичните атаки. Въпреки това я определя като по-силната в семейството.

  • Поглед напред

В навечерието на своята 50-годишнина Константин говори за предстоящ концерт и признава, че изпитва вълнение и притеснение. „Аз винаги се вълнувам“, казва той. За следващото десетилетие избира заглавието „Избухването“, като подчертава, че остава същият човек – и когато е на сцена, и когато никой не го гледа.

Константин певец личен живот кариера публичен образ семейство години на прехода скандали подкаст слава
