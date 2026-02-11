Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

У ченик стреля край техникум в Анапа, Русия. Това съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Кубан.
Стрелба в училище в Русия, има жертви и ранени
Има загинал и ранени в резултат на стрелбата, предава ТАСС.
Нападателят вече е задържан. Той е открил огън с неидентифицирано оръжие.
Според руски медии, очевидци съобщават, че е стрелял с пушка. Полиция и други служби работят на мястото на инцидента. Мотивът за действията на задържания се разследва.
По-късно губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев съобщи в своя канал в Телеграм, че при стрелбата в техникума в Анапа е убит охранител. Той е попречил на нападателя да влезе в сградата и е извикал правоохранителните органи. Според него двама души са ранени.
Прокуратурата на Кубан е започнала разследване на стрелбата.