Свят

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

11 февруари 2026, 15:30
Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия
Източник: iStock

Н АТО обяви  днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Новата мисия, наречена "Арктически страж",  ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", посочват от военното командване на алианса. 

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

"Мисията е част от усилията на НАТО да засили възпирането и отбраната в региона, особено с оглед на военната активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния север“, заявиха от алианса пред "Ройтерс".

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика

НАТО съобщи миналата седмица, че е започнала планирането на мисията след разговорите в Давос между президента Тръмп и генералния секретар на алианса Марк Рюте. Срещата допринесе за намаляване на напрежението около изявленията на Тръмп за евентуално придобиване на Гренландия.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
НАТО Арктика Русия Китай
Последвайте ни
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 38 минути

Почти три десетилетия след трагичната им смърт историята им продължава да вълнува, да разделя мнения и да напомня колко разрушителна може да бъде славата, когато се намеси в най-интимното

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

България Преди 50 минути

Качеството на фалшификатите е изключително високо

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

България Преди 1 час

Почетният знак е най-високото отличие на МВнР

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 1 час

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 1 час

За последните 5 години инфлацията в над 40%

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 2 часа

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 2 часа

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

<p>Защо Google издаде рядка 100-годишна облигация</p>

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Свят Преди 2 часа

Технологичният гигант Alphabet изненадва света с рядка стогодишна облигация, докато се готви да удвои инвестициите си в изкуствения интелект

.

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

България Преди 2 часа

Хронологията на събитията започна на 2 февруари сутринта, когато полицията съобщи за три трупа на мъже, открити с огнестрелни рани в главите пред кучешка колиба в хижата „Петрохан“

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Свят Преди 2 часа

Новата платформа NewsBuild.ai осигурява по-голяма ефективност на уеб редакциите

Сергей Лавров

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

Свят Преди 2 часа

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

България Преди 2 часа

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 2 часа

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 2 часа

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 3 часа

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

<p>Какво следва след избора на Гюров?</p>

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

България Преди 3 часа

Кандидатът за служебен премиер има седмица да предложи кабинет, а изборите се очертават на първата възможна дата след Великден

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Дръзка трансформация: 12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян отново провокира

Edna.bg

Лудогорец готви оферта за халф на Карабах?

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам показа най-ценното си (СНИМКА)

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването в чужбина

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg