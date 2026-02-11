Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Н АТО обяви днес, че е започнала мисия за укрепване на присъствието си в Арктика като част от споразумение за разведряване на сериозните напрежения в алианса, предизвикани от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, съобщава "Ройтерс".

Новата мисия, наречена "Арктически страж", ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително датските учения "Арктическа издръжливост в Гренландия", посочват от военното командване на алианса.

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

"Мисията е част от усилията на НАТО да засили възпирането и отбраната в региона, особено с оглед на военната активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния север“, заявиха от алианса пред "Ройтерс".

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика

НАТО съобщи миналата седмица, че е започнала планирането на мисията след разговорите в Давос между президента Тръмп и генералния секретар на алианса Марк Рюте. Срещата допринесе за намаляване на напрежението около изявленията на Тръмп за евентуално придобиване на Гренландия.