"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

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С ветовноизвестната актриса с български корени Нина Добрев направи невероятна и напълно безплатна реклама на българското Черноморие в един от най-гледаните сутрешни блокове в американския ефир – Live with Kelly and Mark.

Родената в София звезда се изказа повече от ласкаво за природата ни и сподели пред милионната публика в САЩ за незабравимите си преживявания по време на лятна почивка у нас.

Пред водещите Кели Рипа и Марк Консуелос Добрев разкри, че е прекарала близо седмица на родното Черноморие заедно със своето семейство. Тя разказа, че баща ѝ притежава малка каравана, която паркират буквално на самия пясък, прекарвайки няколко дни на къмпинг под открито небе. Въпреки огромния интерес на водещите, актрисата предпочете да запази в тайна точната локация и не разкри името на къмпинга, който е посетила.

Когато водещият Марк Консуелос изрази скептицизъм и се пошегува, че на подобен тип почивка вероятно е доста студено, Нина Добрев моментално го поправи с усмивка: „Не, напротив. Много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега.“

Актрисата, която е родена в София, но още като дете емигрира с родителите си в Канада, сподели още, че това е било първото ѝ завръщане в родината от шест години насам. З

а последно холивудската любимка си беше у дома за Коледа, точно преди началото на световната пандемия, когато също побърза да зарадва милионите си последователи в социалните мрежи със семейни снимки от България.