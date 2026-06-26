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Вампирско събиране: Нина Добрев и Пол Уесли отново заедно в нов сериал след 10 години

Почти десетилетие след финала на „Дневниците на вампира“, любимите актьори Нина Добрев и Пол Уесли се събират отново. Двамата не само ще изиграят главните роли в новия мистериозен трилър „You Deserve to Know“, но ще бъдат и негови продуценти

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 11:23
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Ф еновете на „Дневниците на вампира“ имат повод за истински празник! Две от най-големите звезди на обичания тийнейджърски сериал се събират отново за вълнуващ нов проект близо 10 години след финала на култовото шоу.

Авторитетното списание PEOPLE потвърди, че Нина Добрев (която изигра незабравимата Елена Гилбърт) и Пол Уесли (влязъл в ролята на Стефан Салваторе) ще си партнират на малкия екран в телевизионната адаптация на стрийминг платформата Hulu по хитовия роман от 2025 г. „You Deserve to Know“ („Заслужаваш да знаеш“) на Аги Блум Томпсън. Новината бе съобщена първо от филмовата библия Deadline.

Новият сериал ще проследи историята на три съседски двойки в закътано предградие, които са принудени да разплитат опасна мрежа от мрачни тайни, след като един от съпрузите е брутално убит.

  • Пред камерите и зад кулисите

В предстоящия психологически трилър Нина Добрев влиза в ролята на Гуен, а Пол Уесли ще изиграе Скот – двама съседи, които се оказват от двете противоположни страни в мащабното разследване на убийството. Освен като главни актьори, двамата ще се изявят и в ролята на изпълнителни продуценти, контролиращи творческия процес. Сценарият на шоуто е поверен на Брайън Танен, а проектът е съвместна продукция между компаниите Unwell (на известната подкаст звезда Алекс Купър) и Kapital Entertainment.

Българското момиче в Холивуд веднага потвърди щастливата новина в своя Instagram профил, споделяйки екранна снимка от статията и изразявайки огромното си вълнение:

„Чаках с нетърпение да споделя това с вас! ❤️ Пол Уесли и аз се събираме отново, за да бъдем изпълнителни продуценти и звезди в „You Deserve to Know“. Възможността да помогнем за оформянето на тази адаптация и от двете страни на камерата е невероятно вълнуваща за мен. Толкова съм благодарна на нашите партньори! Нека го направим!!! 🚀🚀🚀“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Нина Добрев в ролята на продуцент

През последните години 37-годишната Добрев се фокусира сериозно върху продуцентската дейност зад кулисите, като зад гърба си вече има проекти като късометражния филм „General Admission“ и романтичната комедия „It Happened One Summer“.

В скорошно интервю за списание Flaunt актрисата сподели защо тази нова роля в киното толкова много я привлича:

„Това е съвсем различна работа и носи невероятно удовлетворение. Обичам да продуцирам. Когато си само актьор, ролята ти понякога е твърде пасивна – стоиш край телефона, чакаш прослушвания, изпращат ти сценарии и накрая всички важни решения са в ръцете на някой друг. Когато продуцираш обаче, ти си този, който вдига телефона, прави обажданията и задвижва нещата. Това ти дава прекрасно чувство за контрол над собствената ти кариера“, категорична е Нина.

Редактор: Стела Христова
Дневниците на вампира Нина Добрев Пол Уесли You Deserve to Know телевизионен сериал Hulu
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