Нина Добрев проговори за слуховете за връзка със Зак Ефрон

Н ина Добрев отрече слуховете, че тя и Зак Ефрон имат романтична връзка, след като двамата бяха забелязани заедно в Италия.

Звездата от „Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с „не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно със звездата от „Отново на 17“.

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

По-късно тя лаконично отговори с „да“, когато я попитаха дали с Ефрон са просто приятели. Вместо да говори за личния си живот, 36-годишната актриса подчерта, че гледа напред:

„Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя.

Nina Dobrev addresses Zac Efron dating rumors after getting cozy with the actor in Italy https://t.co/p8c78Q1H6w pic.twitter.com/1XjAlUulnV — Page Six (@PageSix) October 2, 2025

Добрев и 37-годишният Ефрон предизвикаха спекулации за възможна връзка, след като през септември бяха забелязани заедно на яхта с известни приятели. На една от снимките се виждаше звездата от „Училищен мюзикъл“ надвесен над Добрев, докато тя гледаше телефона си.

Двамата също бяха заснети да се смеят и да водят закачлив разговор, който изглеждаше флиртуващ. На други кадри актьорите се забавляват в компанията на Майлс и Кили Телър, както и на Чейс Крофорд от „Клюкарката“, докато плават край бреговете на Сардиния.

Nina Dobrev is responding to the Zac Efron dating rumors



Click ⬇️https://t.co/vbr9JrhlEz — JustJared.com (@JustJared) October 1, 2025

Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени. Новината дойде на фона на слухове за проблеми между тях, след като актрисата се появи без годежния си пръстен на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г.

По онова време източник каза пред People, че 39-годишният бивш олимпиец и Добрев са взели „взаимно решение“ да се разделят, макар че „то не е било лесно“.

Според друг източник, цитиран от Daily Mail, причината за раздялата са различните приоритети – Уайт е искал да създаде семейство, докато Добрев е предпочела да се концентрира върху кариерата си.