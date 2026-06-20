Любопитно

Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец

Канадската актриса от български произход Нина Добрев разпали нови слухове за любовния си живот, след като беше фотографирана да се разхожда в Ню Йорк с модела Дъглас Джоузеф и кучето си Маверик

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 08:32
Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец
Нина Добрев   
Източник: GettyImages

К анадската актриса от български произход Нина Добрев разпали нови слухове за любовния си живот, след като беше фотографирана да се разхожда в Ню Йорк с модела Дъглас Джоузеф и кучето си Маверик.

Кадрите бързо привлекоха вниманието на феновете в интернет, тъй като Добрев пази личния си живот в тайна след раздялата си с Шон Уайт през септември 2025 г. Актрисата не е коментирала новите снимки и излизането им не потвърждава романс, но феновете вече следят двойката отблизо.

Изданието „Just Jared“ съобщи, че 37-годишната Добрев е била забелязана да се разхожда из Ню Йорк с Джоузеф тази седмица. Медията посочва, че снимката се е появила първо в платформата DeuxMoi, след като фен е изпратил информация за срещата им.

Феновете описват Джоузеф като „мистериозен мъж“ и го нарекоха „с цялото ми уважение, най-горещият мъж, когото някога съм виждал... перфектна партия“.

По-късно DeuxMoi идентифицира мъжа като Дъглас Джоузеф, известен още като Дъги Джоузеф. „Just Jared“ отбелязва, че Добрев го следва в Instagram. Изданието допълва, че според някои фенове двамата са просто приятели, докато други смятат, че съвместната им поява може да подсказва нещо повече.

Профил в платформата X (бившия Twitter) също сподели кадъра и написа: „Нина Добрев и Дъглас Джоузеф бяха фотографирани заедно в Ню Йорк с Маверик“.

Джоузеф работи като модел и е съосновател на „Bondi Skin Co.“ – бранд за мъжка козметика. „Just Jared“ съобщи още, че близката приятелка на Добрев – Джулиан Хъф – също го следва в Instagram, което наля допълнително масло в огъня на онлайн дискусиите.

Феновете обърнаха внимание и на една от по-старите публикации на Джоузеф в Instagram от април. В нея той е написал: „Голяма седмица на български“. „Just Jared“ отбелязва, че постът всъщност включва видео, в което Джоузеф прави български клекове фитнеса. Въпреки това някои почитатели свързаха описанието с българския произход на Добрев. Актрисата е необвързана след раздялата с бившия си годеник Шон Уайт. Бившата двойка прекрати петгодишната си връзка през септември 2025 г.

Малко след това Добрев се сблъска със слухове, които я свързваха с известен актьор. Тогава тя се изсмя на твърденията и заяви, че са само приятели. Последната поява в Ню Йорк сега даде старт на нов кръг от спекулации, но нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили нещо публично.

По темата

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Нина Добрев Дъглас Джоузеф Ню Йорк знаменитости лайфстайл шоубизнес любовен живот Маверик Дъги Джоузеф слухове
Последвайте ни
Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец

Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец

Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

„Аз съм най-грозният мъж в света“: Рядката болест, която превръща мускулите в кости

„Аз съм най-грозният мъж в света“: Рядката болест, която превръща мускулите в кости

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

ЕС налага допълнителни мита върху китайските плъг-ин хибриди

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 3 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 3 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 3 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Баяхибе, Доминиканска република

Жертва и близо 1700 евакуирани при пожар в хотел в Доминиканската република

Свят Преди 1 час

Трима души са били откарани в лечебни заведения, а на други шест е оказана помощ на място

Времето поднася летен подарък: До 36° и перфектни условия за море

Времето поднася летен подарък: До 36° и перфектни условия за море

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>Изваждат&nbsp;България от &quot;сивия списък&quot; за пране на пари</p>

Групата за финансово действие вади България от "сивия списък"

България Преди 10 часа

Това, че страната е в списъка, сериозно спъва чуждите инвестиции

Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

България Преди 10 часа

Магистратите уважиха искането на прокуратурата за постоянно задържане на инфлуенсъра

Зеленски предупреди Беларус, даде седмица за изтегляне на руските ретлансатори

Зеленски предупреди Беларус, даде седмица за изтегляне на руските ретлансатори

Свят Преди 11 часа

Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, обяви Зеленски

<p>Два влака се сблъскаха в Англия. Свидетел: Чувствах се сякаш е избухнала бомба</p>

Два влака се сблъскаха северно от Лондон, много пострадали

Свят Преди 11 часа

Спешни служби, включително пожарникари и полицаи, са на мястото на инцидента

На обвиняем по делото за Кочани му прилоша и почина

На обвиняем по делото за Кочани му прилоша и почина

Свят Преди 12 часа

Основната прокуратура в Скопие ще издаде разпореждане за аутопсия

Златанова отговори на Шишков: Не искам да работя и да общувам с такива хора

Златанова отговори на Шишков: Не искам да работя и да общувам с такива хора

България Преди 12 часа

По думите ѝ опитите за търсене на незаконно строителство към днешна дата са абсолютно безпочвени и безсмислени

Официална позиция на Vivacom по повод излъчването на мачовете на националния отбор по волейбол

Официална позиция на Vivacom по повод излъчването на мачовете на националния отбор по волейбол

България Преди 12 часа

Vivacom застава до своите клиенти и до българските спортни фенове в желанието им да следят и подкрепят националните ни отбори

Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили

Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили

Свят Преди 13 часа

"Хизбула" отрече да е нарушавала примирието и обвини Израел

Зеленски: Украйна разполага с "втората по сила армия в НАТО"

Зеленски: Украйна разполага с "втората по сила армия в НАТО"

България Преди 14 часа

Украинските въоръжени сили нанесоха удари по железопътни мостове в контролирания от Русия Крим

Ухапване от маймуна ли уби турската актриса Едже Иртем

Ухапване от маймуна ли уби турската актриса Едже Иртем

Свят Преди 14 часа

Седмица преди да почине Иртем е била на екскурзия до Тайланд

Обвиниха 73-годишен преподавател за блудство с дете

Обвиниха 73-годишен преподавател за блудство с дете

България Преди 14 часа

Пострадалата споделила за случилото се на майка си

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

Обвиниха зам.-ректор на Пловдивския университет и собственик на фирма за присвояване на над 147 000 евро

България Преди 15 часа

Изискана е информация как средствата са попаднали в бюджета на университета

СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров "в спешен порядък"

СГП иска от СДВР информация за Петьо Петров "в спешен порядък"

България Преди 15 часа

До настоящия момент в СГП не е постъпвала информация за актуалното местонахождение на Петров

<p>След 130 години разгадаха &bdquo;шифъра на копринената рокля&ldquo;</p>

"Шифърът от копринената рокля": След 130 години разгадаха мистериозната загадка

Свят Преди 15 часа

На подплатата на роклята фигурира името „Бенет“, но опитите то да бъде свързано с жени, работили в метеорологичните служби по онова време, досега не са дали категорични резултати

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg
1

Фестивал на драконовите лодки в Китай

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 юни, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 юни, събота

Edna.bg

Винисиус: Знам колко съм важен за отбора, мога да да дам още много

Gong.bg

Анчелоти: Вини се справи чудесно в малко по-различна роля

Gong.bg

Слънчево в последния ден на пролетта

Nova.bg

Доналд Тръмп обяви, че ще посети Турция и Китай тази година

Nova.bg