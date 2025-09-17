Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

И злиза все повече информация за шокиращата раздяла на Нина Добрев и Шон Уайт, съобщава People.

На 11 септември изданието потвърди, че двойката се е разделила по-малко от година след годежа. По време на раздялата, източник, близък до двойката, каза, че това е било „взаимно решение и не е било лесно, но е било взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Сега се появяват нови подробности за това, което е предизвикало раздялата между 36-годишната актриса и 39-годишния олимпийски златен медалист, тъй като множество източници съобщават, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, но Уайт не е била на същото мнение.

„Тя е съкрушена. Имаше една причина: Тя искаше семейство и искаше да се омъжи — а той не го направи“, казва източник пред изданието.

Друг вътрешен човек обаче настоява, че и Уайт, и Добрев „са искали брак и деца“ и че „това не е било само едностранчиво“. Друг приятел добавя: „И двамата са искали брак и деца и са правили планове за съвместен живот.“

Актрисата в момента е извън страната и е „подкрепена от семейството“ след раздялата.

Представители на Добрев и Уайт не са отговорили на искането на изданието за коментар.

След новината за раздялата, феновете започнаха да спекулират защо Добрев и Уайт може да са поели по различни пътища, а публикация в TikTok от звездата от „Дневниците на вампира“ придоби голяма популярност в социалните мрежи.

Във видеото Добрев повтаряше думите на аудиозапис, който предлагаше „съвети за жени, които се опитват да оправят мъжете си“, и каза: „Слушай, Боб Строителят, той има още 10 жени, които се опитват да го оправят, и всички вие приличате на проклета строителна бригада.“

Дръзкият звук беше интерпретиран от някои като фина закачка към Уайт, а сред водещите коментари под публикацията бяха, че видеото „има смисъл сега след новината за раздялата“.

Нито Добрев, нито Уайт са коментирали раздялата, откакто новината се появи на 11 септември. Сноубордистът обаче публикува в Instagram на 15 септември, отбелязвайки първото си завръщане в Пекин след Зимните олимпийски игри през 2022 г., след които се оттегли от активна състезателна кариера.

Това беше първата публикация и от двамата след новината за раздялата, а Уайт ограничи коментарите под публикацията, което беше забелязано и от феновете.

Добрев и Уайт за първи път бяха романтично свързани през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Той зададе въпроса на актрисата през октомври в ресторант в Ню Йорк, а източник каза пред People по това време: „Приятелите им знаеха, че това ще се случи, и всички са много щастливи за тях .“

„След предложението, те се обаждаха и пишеха съобщения на приятели, казвайки: „Не може да стане по-добре от това“ и просто сияеха.“

В дните преди раздялата, Добрев подкрепи Майлс Телър на премиерата на новия му филм на Международния филмов фестивал в Торонто, а по-късно феновете забелязаха, че тя не носи годежния си пръстен за излизането на 7 септември.