Метли, котли и остри шапки: Вещици на пълен работен в САЩ

С утрешната рутина на Елуин Грийн е сравнително необичайна. Заедно със съпругата си Грийн събужда трите си дъщери, прави им закуска и приготвя обяда им. След като ги изпрати на училище и след като е имал време да размишлява, той се разхожда близо до дома край бряг Козуей в Северна Ирландия, пише CNN.

Докато е навън, той обикновено разговаря с вятъра. Грийн може да усети как въздухът се завихря около него или силата на порива, който изтласква тъмните облаци в небето, заличавайки синьото. Той чува вятъра да говори, затова може да се почувства принуден да му зададе въпрос. Подобен импулс има и когато чуе дърветата да си шепнат или вълните да се разбиват.

„За повечето хора в ежедневието това е признак на лудост“, казва той. Но Грийн е вещер и общуването със заобикалящия го свят е в основата на неговия занаят. Той задава въпроси на вятъра и дърветата, на предците и духовете. Понякога отговорите никога не идват. Но за Грийн магьосничеството не е свързано с намирането на отговори на големите въпроси на живота (или на смъртта, в този смисъл). Става дума за намиране на красотата в хаоса.

Начинът, по който Грийн практикува магьосничество, противоречи на стереотипите за вещици с метли, котли и остри шапки. Той не членува в заговор. Той не е уикан или езичник - религии, които се коренят в магьосничеството. Има няколко котки, макар че те са по-подходящи за гушкане, отколкото да служат като полезни фамилиари (духове в животински облик).

Няма един-единствен начин да бъдеш вещица - казва той. Постулатите и ритуалите са уникални за всички, които ги практикуват. Чертите, които другите могат да сметнат за странни, само укрепват магьосничеството - казва Грийн.

Вещиците могат да се раждат и създават

Грийн е „вещица от жив плет“, която съществува в метафоричния „жив плет“ - лиминалното пространство между нашия свят и духовното царство, с което си взаимодейства. Неговите вещици са силно повлияни от анимизма или вярата, че всичко притежава дух. За Грийн има магия във всички неща - във въздуха, който дишаме, във водата в океана, в животните и растенията, с които споделяме нашата планета.

Грийн е отгледан от двете си лели, и двете вещици, които споделят къщата си с духове и насърчават Грийн да намери своята магия. Въпреки че и двете са починали, Грийн казва, че един от духовете на лелите му понякога „се появява“, за да си поговори с него.

Междувременно Андреа Самайоа не е отгледана като вещица. Тя стига до занаята невинно още като дете, когато заедно с приятелите си прави „отвари“ с остатъци от подправки. Играейки си на вещици, те правели „заклинания“, за да предизвикат дъжд и да танцуват под луната. „Тогава не знаехме какво правим“, казва вещицата.

Практиката става все по-важна за нея, когато католицизмът - религията, в която е израснала, започва да ѝ се струва твърде ограничаваща. Самайоа казва, че се противопоставя на негъвкавите правила, което отчасти е и причината да не членува в завет. Дори и в началото на 30-те си години, Самайоа запазва безгрижен подход към магьосничеството. Нейната „еклектична“ интерпретация, която черпи от няколко традиции в областта на магьосничеството, има много малко правила, ако изобщо има такива. Тя дори издава книга със заклинания, наречена „Мързеливо магьосничество“, вдъхновена от начина, по който хроничното ѝ заболяване е повлияло на практикуването на занаята.

