Питър Ниърс: Маниакалният магьосник канибал, убил над 500 души

И сторията на човечеството е пълна с ужасяващи, хладнокръвни убийци. Но някои наистина са стигнали доста по-далеч от други. Германецът Петер Ниърс бил един от тези хора. Той бил не само сериен убиец, но и майстор на черните магии и често участвал в канибалски ритуали.

Корени

Не се знае много за ранните години от живота на Питър Ниърс. Той бил роден в селско семейство около 1540 г. в Германия. Кога и къде точно не се знае.

Вариации в името

Фамилията му варира в зависимост от източниците. Питър Ниърс е известен също и като Питър Нирш, Найерс или Ниерш.

Преживял класова война

Ниърс бил роден в бедно семейство и преживял бунт, известен като Германската селска война. Въстанието започнало през 1525 г. и оспорвало феодалната система на крепостничество, засягайки също проблемите на икономическото неравенство и религиозната свобода.

През този период престъпността скочила в цяла Германия и Питър Ниърс пораснал на този фон на насилие.

Тогава започнали да се формират банди разбойници, които пътували из страната и ограбвали пътниците. Питър Ниърс събрал собствена банда в Елзас, Франция.

Вдъхновил се от овчар убиец

Предполага се, че Ниърс се вдъхновил от убиец на овчари, известен като Мартин Щтиер. Говори се, че Щтиер превърнал 48 от другарите си пастири в членове на престъпна банда.

Мартин Щтиер

Легендата разказва, че Щтиер и хората му били активни в продължение на 22 години и дейността им се простирала чак до Холандия. Мартин Щтиер в крайна сметка бил екзекутиран през 1572 г.

E182



Murder: Peter Niers

Myth: Li Chi The Serpent Slayer

Mystery: Cursed Amethyst



Питър Ниърс си спечелил репутация в Европа

Междувременно Ниърс и престъпната му банда обикаляли из Европа, ограбвайки и убивайки пътници, докато не започнали да се целят по-високо и започнали да се насочват към градовете и селата.

Питър Ниърс бил най-активен в Западна Франция, Рейнланд и Бавария в Южна Германия. Но репутацията на Ниърс и хората му се разпространила в цяла Европа.

Първо залавяне

През 1577 г., след 11 години грабежи, изнасилвания и убийства, Ниърс и неговата банда били заловени.

Ниърс бил предаден от един от неговите съучастници, който бил измъчван, докато не признал за убийствата на 75 души, включително много жени, които били изчезнали.

Ep 59 is loose! And we're telling the tale of serial killer and black magician Peter Niers, said to have slaughtered more than 500 people.

This week's secret ingredient is...bathtub gin!

Първо бягство

Питър Ниърс обаче успял да избяга от затвора (и сигурната смърт). След това събитие легендата се разраснала и започнали да се появяват писмени сведения.

Повечето от информацията, с която сега разполагаме за Питър Ниърс, е благодарение на автор на име Йохан Уик, който описал престъпленията му между 1577 г. и 1582 г.

Памфлетите на Йохан Уик били подобни на истински криминален блог. Според тях Питър Ниърс е призовал дявола в гората и е използвал придобитите сили, за да извършва своите престъпления.

Свръхестествени сили

Историите за свръхестествените способности на Питър Ниърс като използването на черна магия и канибализма само допринесли за известността на неговите престъпления.

Питър Ниърс се запознал с тъмните изкуства благодарение на Мартин Щтиер

Според Йохан Уик Щиер е този, който обучил Ниърс в изкуството на черната магия. Хората предполагали, че те открили начин за придобиване на свръхестествени сили, включително невидимост: чрез изгаряне на свещи, направени от кожата и мазнините на фетус.

Канибализъм

Легендата разказва, че след това Питър Ниърс започнал да консумира фетуси, за да придобие свръхестествени сили. Вярвало се, че можел да се трансформира в животно, камък или дънер.

Както вече споменахме, разказва се, че кожата на бебета е била използвана за направата на свещи, което му позволявало да става невидим и да прониква в домовете на хората незабелязано. Премахването на косата на бебета и млади жени също било част от тъмните му ритуали.

За да избегне залавянето Ниърс използвал няколко различни маскировки, докато е бягал. Те включвали преобличане като войник, преструване на прокажен и превръщане в коза (не забравяйте способностите му за промяна на формата!).

Как е изглеждал?

Физическият външен вид на Питър Ниърс не е много добре документиран. Заповед за арест, издадена през 1579 г., го описва като „доста стар“, с белег на брадичката и с изкривени пръсти.

Питър Ниърс най-накрая отново бил заловен през 1581 г., докато бил отседнал в хижа, наречена Камбаните, в квартал Ноймаркт в Бавария.

Как бил заловен?

Легендата разказва, че Ниърс помолил собственика на странноприемницата да пази торбата му, за да може да отиде на баня. Жителите на града притиснали ханджията да отвори кесията. Когато го направил, намерил изсушени сърца и ръце на фетуси - издайнически знаци, че практикувал черна магия.

Шокираща изповед

Питър Ниърс веднага бил заловен. По-късно той признал за убийството на 544 души, включително 24 бременни жени.

Присъда

На 16 септември 1581 г. Питър Ниърс е осъден на ужасна смърт, но присъдата била изпълнена едва след като бил подложен на ужасни мъчения.

Труден за убиване

Оказало се, че Питър Ниърс бил труден за пречупване. Той успял да оцелее три дни на ужасни мъчения и след като му отрязали крайниците той умрял.