Главен военен магьосник Джаспър Маскелин: Илюзионистът, помогнал за победата над нацистите

П рез 30-те години на миналия век Джаспър Маскелин бил нещо като суперзвезда магьосник, който показвал магическите си способности пред тълпите във вариететните театри из цяла Великобритания. Плакат от 1931 г. за престоя му в Лондон Паладиум го нарича "Най-великият илюзионист на Англия".

Най-голямата измама на Маскелин обаче се състояла в театър от много различен вид - пустинята близо до Кайро по време на Втората световна война, където той твърди, че ръководил екип за масово производство на, както го описва в мемоарите си от 1949 г. „Магия: Строго секретно“: "измамни устройства, предназначени да озадачават и подвеждат командирите на Оста".

Триковете с дим и огледала, които Маскелин и колеги му използвали за „Операция Бертрам“ - както се наричал планът за измама, приложен във втората битка при Ел Аламейн през 1942 г. - се изучават от военните и до днес, а наскоро беше обявено, че започват снимките за филм, разказващ историята на Маскелин, с участието на Бенедикт Къмбърбач в главната роля. Маскелин е включен в „Шпиони, лъжи и измама“ - нова изложба, разглеждаща ролите, които измамата е изиграла в конфликтите от Първата световна война до наши дни, в Imperial War Museum, Лондон.

Нейнните 150 обекта, включително джаджи, официални документи, филми и снимки, разкриват както добре известни истории, така и по-малко такива, като тази на Нур Инайат Хан - първата жена безжичен оператор, изпратена в окупирана Франция.

„Искахме да покажем, че войните не винаги се водят и печелят на бойни полета или в заседателните зали“, каза съкураторът Мишел Кърби.

„Толкова много неща са се случвали в сенките.“

Откакто Маскелин публикувал мемоарите си, многократно се предполагало, че той преувеличил индивидуалния си принос, въпреки че твърденията на критиците, но и тези на самия Маскелин, са трудни за доказване. „Една очарователна, но сложни част от нашата работа е внимателното ориентиране в реалността, защото истината за конкретното участие на дадени хора зад военните измами често е трудно да се потвърди“, казва Кърби.

Как се случила промяната в кариерата му

Маскелин бил почти на 37, когато била обявена войната. Потомък на илюзионистката аристокрация - неговият дядо изобретил трика с левитацията и станал известен с разобличаването на измамници спиритуалисти - той доброволно се включил към екипа на Кралските инженери. Техниките на популярните фокуси можели да се използват за камуфлаж, твърдял той и го доказал на усъмнилите се офицери, като направил немски военен кораб от картон и огледала.

Скоро след това с Маскелайн се свързал бригадния генерал Дъдли Кларк, за да поиска да се присъедини към MI9 като част от "A Force" - специална част от разузнаването, чиято основна мисия да бъде заблуда на врага.

Както Кларк го описал в непубликуваните си мемоари, тяхната цел била „по-скоро да опазват, отколкото да унищожават“.

Според Маскелин, Кларк му възложил командването на „Експерименталната секция за камуфлаж“, която бла наречена „Магическата банда“ (или позната още като „Бандата на лудите“). Твърди се, че екипът включвал електротехник, химик, декоратор, архитект, реставратор на картини, художник и дърводелец.

Заедно те били забележителна комбинация от таланти, които успели да скрият целия град Александрия от германските бомбардировачи. За да направят това, те монтирали нощни светлини, направили декор на фалшиви сгради, сложили фар и противовъздушни батареи в залив на три мили разстояние. Самолетите долетели, взривили някои от фалшивите сгради и пилотите вярвали, че са успели да улучат целта си.

„Хитрини като тази са стари като самата война“, каза Кърби.

„Има снимки от американската Гражданска война на трупи, направени да изглеждат като монтирани оръдия, а в изложбата може да се види глава от папиемаше, която служела за примамка и привличала снайперистите. Но подобни операции никога преди не са били правени в такива мащаби."

Най-големият му успех

Според мемоарите му, най-големият принос на Маскелин към Бертрам бил, че накарал германския фелдмаршал Ервин Ромел да мисли, че съюзническата атака идва от юг, докато всъщност съюзническият фелдмаршал Бърнард Монтгомъри възнамерявал да удари от север. Твърди се, че магьосникът използвал платно и шперплат, за да маскира 1 000 танка като камиони, за да отидат на север и създал 2 000 фалшиви танка, фалшива железопътна линия, фалшив водопровод, фалшиви радио разговори и фалшиви звуци от строителство на юг. Танковете дори имали собствена пиротехника.

Според мемоарите на Маскелин, Монтгомъри му казал: „Цялата война ще се промени, заради това, което се случва тук… Надявам се, че сте взели магическата си пръчка.“ „Това помогна на съюзниците да постигнат пълна тактическа изненада“, казал Кърби. И наистина, когато войските свалили дегизировката на танковете си и влезли в битка, нацистите били хванати напълно неподготвени. И в битката при Ел-Аламейн Съюзниците обърнали хода на кампанията в Северна Африка: „Преди Аламейн никога не сме имали победа. След нея никога не сме имали поражение“, казал Уинстън Чърчил.

Според сведенията „Магическата банда“ (Magic Gang) се разпаднала след Аламейн, въпреки че някои смятат, че уменията на Маскелайн са помогнали за фалшивия саботаж на фабриката за самолети De Havilland в Хатфийлд, Хертфордшир през 1943 г. За да заблудят германското разузнаване и да им внушат, че във фабриката е детонирала бомба, той твърди, че построил реплики на дървени трансформатори, фалшиви бомбени кратери и отломки. Еди Чапман - британският двоен агент, известен като Зигзаг - бил използван, за да информира германците за успеха им. Железният кръст, който получил в замяна, също ще бъде част от изложбата.

Маскелин не получил официално признание за своят принос, за което се смята, че той негодувал и което вероятно го подтикнало да публикува мемоарите си „Magic: Top Secret“, където описва подвизите си в детайли. Той дори твърди, че е бил в списъка на най-издирваните личности на Хитлер.

„Официалните разкази не винаги съвпадат с неговите, но истината за това, което се е случвало в сенките на военните операции е трудно да се потвърди дори днес. Малко вероятно е някога да разберем колко вярна е неговата версия на историята я има“, каза Кърби.