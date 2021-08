Сбъдва ли се пророчеството? Метеорит падна в Измир и отприщи конспиративни теории

С тотици хора заснеха падането на метеорит в Измир и заляха с видеа социалните мрежи. Местните хора разказаха, че са чули оглушителен звук, подобен на взрив, а случката е от уикенда.

Кемтрейлс – конспиративната теория, която просто отказва да изчезне

Интересното е, че официална информация на турските власти няма, а благодарение на това се зародиха различни конспиративни теории. Много хора твърдят, че имало зловещ тътен, който им напомнял на земетресение, разкрива каналът OMG Facts във Vbox7.

Едни твърдят, че огненият небесен знак е част от най-големия годишен звездопад Персеидите. Мощният метеорен поток минава през Земята тази година между 17 юли и 24 август, а пикът на падащите звезди ще е в нощта между 12 и 13 август.

Хороскопи, врачки и предсказания – поглед в бъдещето или чиста измама?

В Норвегия преди дни също падна метеорит, като е възможно късче от него да е паднало недалече от столицата Осло.

Метеоритът в Измир е оцветил небето над Турция, което в момента е изпълнено с дим от пожарите, които от дни опустошават големи райони в страната.

В мрежата се появиха бързо шеги с метеорита, но по-възрастните са се стреснали и твърдят, че това е лоша поличба, защото вещае бъдещи бедствия за страната. От теории за "края на света", до спекулации за пристигането на извънземните и други подобни истории, които обикалят мрежата.

Мит срещу реалност: Превръщат ли ни ваксините в магнити

Слуховете за края на света са винаги актуални и предизвикват сериозни онлайн спорове. Много са били пророците, които са казвали, че Земята ще претърпи огромни апокалипсиси и удари от метеорити. Баба Ванга също е имала подобни прогнози, които са дори по-стряскащи. Различни издания твърдят, че тя е предрекла пандемията, а че след нея щяла да дойде нова раса, която ще пристигне с метеорит.

A green #meteor was seen over #Izmir #Turkey. This is not a meteor, just a tiny/demo missile/bomb shot from satellite 🛰️. Notice the fire 🔥 as meteor enters Earth's atmosphere, you will see same effects in next videos in this thread.

1/5 👇 pic.twitter.com/m4S1vdQdAw