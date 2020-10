Факти и лъжи за климатичните промени

П реди броени дни климатолози обявиха, че изминалият септември е бил най-горещият месец, откакто през 1880 г. започнали да се правят подобни измервания. Необичайно високите температури, измерени в Сибир, Близкия изток и Южна Америка, могат да превърнат 2020-та в една от най-горещите години в историята. Новината за пореден път постави темата за климатичните промени в центъра на общественото внимание. Въпреки очевидните доказателства, че глобалното затопляне е напълно реален и все по-сериозен проблем, някои хора продължават да оспорват това. Те често се позовават на неточни или напълно измислени данни, които представят като неоспорими факти. Следващите редове са посветени на пет от най-разпространените заблуди, свързани с климатичните промени.

Най-горещият септември в историята

2020 has been a year of nonstop crises. For a while there, it was almost possible to forget an ongoing crisis that used to have our attention: climate change. But Nature found a way to remind us. https://t.co/vzSBRqyenx — CBS News (@CBSNews) October 18, 2020

Учените не са единодушни по въпроса какви са причините за глобалното затопляне

Широко разпространено е схващането, че в научните среди липсва консенсус по въпроса за климатичните промени. Всъщност, това изобщо не е така. Над 90% от експертите, занимаващи се с изследването на тази тема, са единодушни, че човешката дейност е основната причина за глобалното затопляне. „По-сигурни сме, че със своята дейност хората влияят върху климата, отколкото за това, че цигарите причиняват рак“, отбелязва климатологът от НАСА Кейт Марвъл. Социологическо проучване, извършено наскоро в САЩ, обаче показа, че едва 1 на всеки 5 жители на страната е запознат с този факт. „Липсата на информираност и разпространяването на неверни данни в интернет и медиите са сред най-сериозните предизвикателства в борбата с климатичните промени“, подчертава Марвъл.

Time is running out to address #climatechange, but IMF research shows that a catastrophic temperature increase can be averted w/ minimal cost. A mix of green investment and carbon taxes can lead to net zero emissions by 2050 and support growth. #IMFBlog https://t.co/rbOh3DL55Q pic.twitter.com/btAzkmCO6T — IMF (@IMFNews) October 11, 2020

Климатичните промени са нещо естествено

Едва ли има уважаващ себе си учен, който би отрекъл, че климатичните промени могат да бъдат естествени процеси и не са нещо необичайно. Това, което прави настоящата ситуация уникална, е скоростта на случващите се промени. „Бързината, с която в наши дни се отделя въглероден диоксид в атмосферата, е безпрецедентна за последните 66 млн. години“, се казва в проучване, публикувано през 2016 г. Фактите са повече от красноречиви – нито едно естествено явление не може да обясни затоплянето, започнало с индустриалната революция. В същото време, учените отбелязват, че основната причина за тази притеснителна тенденция са парниковите газове, улавящи топлината, които се отделят при изгарянето на изкопаеми горива. „Природните фактори – например изригването на вулкани и промени в слънчевата активност, биха довели до много по-леки последици, особено ако погледнем какво се случва през последните 50 години“, смята климатологът Зийк Хаусфадър.

Harvard and Yale scientists are proposing that we tackle climate change by dimming the sun.



It sounds crazy, but according to their research, it could actually cut the rate of global warming in half: https://t.co/UoLM4B1Op4 — CNN (@CNN) November 23, 2018

Слънцето е виновно

Слънчевата активност несъмнено може да причини дългосрочни климатични промени – като ледниковите епохи, например. Тя, обаче, няма как да бъде обяснение за затоплянето, на което ставаме свидетели в момента. През последните 800 000 години, нашата планета е преминала през няколко цикъла на ледени епохи и затопляния. Един подобен цикъл продължава средно по около 100 000 години, а причината за него е земната орбита и наклона на земната ос (променящото се разстояние между Земята и Слънцето води до пикове и спадове в количеството слънчева енергия, което получаваме).

В наши дни наблюдаваме изключително бързо покачване на температурите, започнало преди около 150 години. Този процес стана особено интензивен през последните няколко десетилетия. В същото време, слънчевият цикъл е на път да отбележи най-ниските си нива от 1750 г. насам, сочат данни на НАСА. Това означава, че на практика Земята получава намаляващо количество слънчева енергия (тук трябва да се отбележи, че разликата е незначителна – до нашата планета достига едва около 0,1% по-малко слънчева енергия в сравнение с 1750 г.).

The World Bank Group has continued to invest in fossil fuels despite pledging to fight climate change, according to German environmental lobby group Urgewald, which cited over $2 billion spent on projects in the past two years https://t.co/d3i6ya1K2A — Bloomberg (@business) October 11, 2020

Количеството въглероден диоксид в атмосферата е твърде малко и не може да причини климатични промени

Част от това твърдение, всъщност, е истина. Въглеродният диоксид представлява едва 0,1% от атмосферата. Но това незначително на пръв поглед количество може да окаже огромно влияние. Въглеродният диоксид има свойството да задържа топлината и е от ключово значение за климата на Земята. Ако по някаква причина той изчезне, температурата на нашата планета почти веднага ще падне под 0 градуса по Целзий. Настоящото увеличаване на количеството му неслучайно притеснява учените. Те отбелязват, че в продължение на хилядолетия нивата на въглеродния диоксид в атмосферата са били около 280 части на милион. За последните 150 години, обаче, това количество е нараснало с близо 50% и вече е 415 части на милион.

Arctic sea ice has melted to the second-lowest level in 42 years, according to the National Snow and Ice Data Center, a trend experts say shows how climate change is impacting the vulnerable ecosystem and the people who rely on the ice there. https://t.co/NvpyHesEy9 — ABC News (@ABC) October 16, 2020

Данните, които научната общност представя, са манипулирани и не отговарят на истината

Подобно твърдение би могло да е истина, ако данните за глобалните температури идват само от един или два източника. Истината е, че съществуват огромен брой независими едни от други организации, занимаващи се с подобни проучвания. Сред тях са НАСА, Европейският център за климатични прогнози, Японската метеорологична служба и още много, много други. Резултатите от техните изследвания недвусмислено показват, че глобалното затопляне е напълно реален феномен.

Учените често обръщат внимание на факта, че разрастването на градовете води до затоплянето на местната атмосфера. Сред причините за това са изсичането на дърветата, концентрацията на тъмни повърхности и сгради, както и повишеното отделяне на парникови газове. Това кара някои хора да се съмняват в достоверността на данните, получени в районите на големите градове. Всъщност, проучвания се правят в различни точки на планетата – включително и в такива, които са много отдалечени от населените места. Резултатите от измерванията там са сходни с тези в градовете, което доказва, че повишаването на температурите е глобално, а не регионално явление.

