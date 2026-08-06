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Любимото ястие на принц Хари: Меган Маркъл разкри кулинарна тайна от дома им

Какво съдържа семейното меню на принц Хари?

6 август 2026, 08:01
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Х ерцогинята на Съсекс гостува като жури в популярното кулинарно шоу MasterChef Australia. По време на епизода Меган Маркъл сподели подробности около семейното меню у дома. По думите ѝ, въпреки преселването си в Калифорния, по-малкият син на крал Чарлз III остава верен почитател на традиционната британска кухня.

(Във видеото: Спортни фенове се ядосаха на принц Хари и Меган Маркъл заради специални места на бейзболен мач)

„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

Изданието Daily Express разкрива какво точно обича да яде Хари.

Меган призна, че понякога е трудно да угоди на вкусовете на всички вкъщи. Принц Хари обожава месо, поднесено с картофи и богат, кремообразен сос. Самата херцогиня предпочита значително по-леки ястия, сред които риба, месо на скара и специалитети с цитрусов акцент.

Зеленото в живота и гардероба на Меган Маркъл и принц Хари
7 снимки
Меган Маркъл принц Хари
Меган Маркъл принц Хари
Меган Маркъл принц Хари
Меган Маркъл принц Хари

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Децата също помагат в кухнята

Малките деца на двойката също участват активно в готвенето. Арчи и Лилибет често помагат на майка си в подготовката на вечерята. Меган сподели, че децата имат чудесен апетит и изобщо не са придирчиви към храната.

Журито на кулинарното предаване остана приятно изненадано да научи, че кралските наследници хапват с удоволствие брюкселско зеле — полезен зеленчук, който обикновено е доста непопулярен сред повечето деца.

Забранената дума: Меган Маркъл разстрои до сълзи съдийка от MasterChef

Романтичен момент по време на снимките

По време на записите на шоуто се случи и трогателен момент, когато принц Хари се обади по телефона на съпругата си директно на снимачната площадка.

Принц Хари и Меган Маркъл са част от Invictus Games
9 снимки
Хари Меган Маркъл
Хари Меган Маркъл
Хари Меган Маркъл
Хари Меган Маркъл

Меган нежно го нарече „любов моя“ и сподели, че му завижда, че не може да опита невероятните ястия, приготвени от участниците. Хари шеговито се извини за прекъсването, след което херцогинята го нарече „истински чаровник“.

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Епизодът е заснет през април по време на частното им пътуване до Австралия. В последно време Меган Маркъл активно развива своя собствен кулинарен бранд. Тя пуска на пазара премиум хранителни продукти и участва в свои авторски проекти за Netflix, където споделя съвети за готвене и посрещане на гости.

Източник: РБК    
Меган Маркъл Принц Хари MasterChef Australia Кралско семейство Кулинария Семейно меню Британска кухня Готвене с деца Хранителни навици Кулинарен бранд
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