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Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в контролирания от руските сили град Олешки

Дмитрий Песков заяви, че обстрели и атаки с дронове възпрепятстват доставките до контролирания от Русия град в Херсонска област

22 септември 2026, 10:02
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков   
Източник: БТА
  • Кремъл призна, че ситуацията с доставките на храни и лекарства в контролирания от Русия град Олешки е „критична“, като заяви, че руските военни работят за разрешаването на проблема.
  • Украинският външен министър Андрий Сибига твърди, че около 6000 жители, включително 200 деца, са застрашени от глад и студ и че Русия не допуска хуманитарна помощ и евакуация.
  • Москва и Киев дават противоположни обяснения за причините: Кремъл обвинява украински обстрели и дронове за блокираните доставки, докато Киев твърди, че руските сили възпрепятстват хуманитарния достъп; Украйна възнамерява да постави въпроса пред Общото събрание на ООН.

Кремъл заяви вчера, че в град Олешки в контролираната от Русия част на украинската Херсонска област (на руски Алешки - бел. ред.) има сериозни проблеми с доставките на храни и лекарства, но руските военни работят за решаването им, предаде Ройтерс.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че украинската делегация възнамерява да постави пред Общото събрание на ООН въпроса за Олешки, където според него 6000 жители, сред които 200 деца, "умират от глад и студ".

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"Окупаторите не допускат хуманитарна помощ. От дълго време преговаряме за евакуация [...], а Русия не дава отговор", каза Сибига във видео, публикувано във Фейсбук. "Ще говорим за Олешки тук, на най-високо равнище, и ще окажем натиск, така че светът да чуе за това и да накара Русия да осигури хуманитарен достъп", заяви той.

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В отговор на журналистически въпрос на вчерашния си брифинг обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза друго: Обстановката в Алешки, Херсонска област, е наистина критична, тъй като заради обстрелите и атаките с дронове от страна на Киев е невъзможно да бъдат доставени храни и лекарства.

"Там наистина има проблеми с доставките на хранителни продукти и медикаменти. Киевският режим буквално прави всичко възможно, за да възпрепятства тези доставки. Дронове постоянно кръжат във въздуха и убиват хора", отбеляза той и допълни: "Нашите военнослужещи продължават да работят, за да разрешат тази ситуация".

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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