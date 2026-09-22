Свят

Работник загина при инцидент с гондола на Октоберфест в Мюнхен

Районът около атракциона е бил отцепен, а свидетелите са получили подкрепа от екип за кризисна интервенция

22 септември 2026, 10:44
Работник загина при инцидент с гондола на Октоберфест в Мюнхен
Октоберфест в Мюнхен   
Източник: БТА
  • 52-годишен работник на атракцион в Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки травми, след като е бил ударен от гондола; полицията разследва случая като предполагаем трудов инцидент.
  • По първоначални данни мъжът е попаднал в зона, в която не е трябвало да се намира; той е бил реанимиран на място и откаран в болница, но по-късно е починал.
  • Районът на атракциона е бил отцепен, а свидетели са получили кризисна психологическа помощ; 191-ият Октоберфест продължава до 4 октомври и обичайно привлича над 6 милиона посетители.


Работник на атракцион в рамките на Октоберфест в Мюнхен почина от тежки наранявания, получени при инцидент, съобщи полицията.

Властите разследват обстоятелствата около предполагаемия трудов инцидент, който се е случил вчера вечерта. Инцидентът е станал на атракциона, на който гондола се издига високо, преди да се спусне стремглаво.

Осем души са ранени при инцидент на Октобърфест

Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондолата и е получил тежки наранявания.

52-годишният мъж е бил реанимиран на място и откаран в болница с животозастрашаващи наранявания, но по-късно е починал.

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Екип за кризисна интервенция е оказал подкрепа на свидетелите на инцидента. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция.

191-ият Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световноизвестния фестивал на бирата всяка година. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието.

Източник: БГНЕС    
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