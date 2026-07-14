По стъпките на Даяна: Принц Хари разкри как отглежда децата си

В интервю за подкаст британският принц Хари сподели своето желание да последва примера на покойната си майка Даяна, като демонстрира открито любовта към децата си, предаде АФП.

Херцогът на Съсекс разкри, че понякога обича да прегръща „много силно" децата си - 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет. По този начин той потвърди предишни признания, че Даяна е прегръщала него и брат му Уилям „колкото се може по-силно".

„Устойчивостта на децата е невероятна, а начинът, по който гледат на живота, е толкова освежаващ. Ако имам труден ден, едно от нещата, които правя, е винаги да прегръщам децата си много, много силно", сподели принц Хари в подкаста.

Интервюто, чийто водещ е бившият английски ръгбист Джо Марлър, е записано миналия четвъртък, в навечерието на деня, в който Хари и съпругата му Меган заведоха двете си деца на посещение при дядо им, крал Чарлз Трети, за първи път от четири години.



Двойката живее в Калифорния от 2020 г. след драматичната си раздяла с кралското семейство.

Четиридесет и една годишният принц Хари се е връщал няколко пъти във Великобритания. Той се е срещал с крал Чарлз Трети два пъти: през февруари 2024 г., веднага след като беше обявено, че монархът е диагностициран с рак, и след това през септември 2025 г., когато беше поканен да пие чай с баща си в лондонската му резиденция Кларънс хаус.



През май 2025 г. в обширно интервю за Би Би Си принц Хари изрази желанието си да се помири със семейството си, като каза, че се чувства „наистина тъжен" заради това, че не може да покаже родината си на децата си.



Хари изглежда до голяма степен се е помирил с баща си, но остава дистанциран от по-големия си брат Уилям, принц на Уелс и наследник на трона.



В подкаста принц Хари обсъжда и предстоящия полуфинал от Световното първенство по футбол, в който Англия ще се изправи срещу Аржентина. „Мисля, че трофеят ще се върне при нас, но няма да е лесно, никога не е", казва той.