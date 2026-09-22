„Скоро ще я забравим“: Думите, които братът на принцеса Даяна твърди, че е чул от крал Чарлз

Принцовете Филип, Уилям, Хари и Чарлз, заедно с Чарлз Спенсър (в средата), вървят след ковчега на принцеса Даяна по време на погребалната церемония, 6 септември 1997 г.

Чарлз Спенсър, братът на принцеса Даяна, твърди в новата си книга, че тогавашният принц Чарлз е „избухнал“ при спор за участието на 15-годишния Уилям и 12-годишния Хари в погребалното шествие на майка им през 1997 г.

Спенсър обвинява Чарлз, че е проявявал „презрение“ към Даяна и че не е проявил достатъчно грижа към Хари след смъртта ѝ; Бъкингамският дворец категорично отхвърля твърденията и посочва, че скръбта може да повлияе на спомените и преценките.

Книгата „Swan Song: Diana, My Sister“ отново разпалва споровете около бурния брак на Даяна и Чарлз и отношението към синовете им; Спенсър свързва и днешното медийно внимание към Хари с натиска, който сестра му е преживяла, а изданието ще бъде преведено на 12 езика.

This will not be a surprise to them': Earl Spencer suggests William and Harry already knew about his claim Charles said 'we'll forget about Diana soon enough' after her death https://t.co/Xi1qDrHHwa — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 20, 2026

Новата книга, публикувана във вторник от брата на покойната принцеса Даяна, се превърна в сензация по целия свят с разтърсващите си твърдения за бившия съпруг на Даяна – сегашния крал Чарлз Трети – и отново разкри рани, останали отпреди десетилетия в британското кралско семейство, пише Асошиейтед прес.

В Swan Song: Diana, My Sister Чарлз Спенсър твърди, че се е скарал с тогавашния принц Чарлз относно плановете на двореца за принц Уилям и принц Хари, тогава на 15 и 12 години, да вървят зад ковчега на майка си по време на погребалната церемония през 1997 г.

Спенсър твърди, че е казал на Чарлз, че Даяна, която загина в автомобилна катастрофа в Париж на 36-годишна възраст, не би искала момчетата ѝ да преминават през това изпитание. Той твърди, че принцът „избухнал“ по време на спора и му казал: „Бъди сигурен, че скоро ще я забравим“. Спенсър също така обвинява Чарлз, че изпитва „презрение“ към бившата си съпруга и че звучал „възторжен“ след смъртта ѝ.

След като миналата седмица бяха публикувани откъси от книгата, Бъкингамският дворец отговори с остро изявление, което е рядкост според умерените стандарти на кралското семейство.

„Негово Величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не осъзнават, дори много години след такава загуба“, се казва в изявлението.

Спенсър остава верен на твърденията си и настоява пред Би Би Си, че казва истината. По повод кралското опровержение той попита: „Ядосан ли е? Ядосан ли е или се чувства неудобно?“

Buckingham Palace issues a rare and unusually forceful denial after claims made by the brother of the late Princess Diana that King Charles III said his first wife would soon be forgotten in the days after her death. https://t.co/CtM8z5ZZyQ — NBC News (@NBCNews) September 17, 2026

Словесната война отново привлича вниманието към бурната история на Чарлз и Даяна

Чарлз, тогава на 32 години, се ожени за 20-годишната лейди Даяна Спенсър на пищна церемония в катедралата „Св. Павел“ през 1981 г. Двойката се разведе през 1996 г., а десетилетие по-късно Чарлз се ожени за Камила Паркър Боулс, сега кралица Камила.

Чарлз Спенсър, 9-ият граф Спенсър, отдавна е в конфликт с кралското семейство заради отношението им към по-голямата му сестра.

Напрежението между двореца и семейство Спенсър след нейната смърт беше драматизирано във филма „Кралицата“ и в сериала на „Нетфликс“ „Короната“.

На погребението на сестра си Спенсър обеща, че „кръвното ѝ семейство“ ще продължи нейното „творческо и изпълнено с любов“ наследство в отглеждането на двамата ѝ сина. Речта беше широко възприета като упрек към кралското семейство.

По онова време мнозина във Великобритания и извън нея смятаха, че кралица Елизабет Втора и кралското семейство са реагирали твърде бавно на глобалния изблик на скръб по повод смъртта на Даяна и че монархията е изгубила връзка с настроенията на обществото.

Чарлз Спенсър казва, че отношението на медиите към Хари напомня това към майка му

Членовете на кралското семейство прекараха десетилетия в опити да оставят този кризисен период зад гърба си. По-топлият и по-близък подход на Уилям и Хари – а през последните години и на краля – е наследство от онова време.

В книгата си Спенсър също критикува кралското семейство за това, което той описва като „липса на очевидна грижа“ за тогава 12-годишния Хари.

Той разказва колко „малък, крехък и опечален“ изглеждал племенникът му след погребението. „Разбира се, той се нуждаеше от прегръдките на Даяна, но те завинаги щяха да му бъдат отказани“, пише той. „Но вместо спокойствие и грижа, му беше позволено да излезе извън контрол.“

Някои критици поставиха под въпрос защо Спенсър е почувствал нужда да се връща към болката и травмата 30 години по-късно.

Аристократът каза, че е искал да запише собствените си мисли и спомени за Даяна „веднъж завинаги, вместо да изпитва дискомфорт от това отново да чете мненията на другите, много от които се основават на неистини“.

На въпроса дали отношенията между пресата и Хари и съпругата му Меган отразяват начина, по който медиите се отнасяха към сестра му, Спенсър отговори пред Би Би Си: „Даяна беше наистина съкрушена от цялата тази критика. Жалко е, че виждам ехото от това и сега.“

Издателство Penguin Press съобщи, че книгата ще бъде публикувана по целия свят и преведена на 12 езика, уточнява Асошиейтед прес.