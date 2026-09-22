Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток

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Тайфунът „Дуджан“ връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония, предизвика свлачища и взе най-малко 2 жертви, а 4 души са в неизвестност.

Близо 50 000 домакинства останаха без ток, докато проливните дъждове предизвикаха свлачища в префектурите Канагава и Чиба и наложиха спасителни операции.

Сред жертвите е жена на около 60 години, чийто дом в Йокосука е бил залят от кална маса; в Миура спасители издирват човек, затрупан след свлачище.

Typhoon Dujuan brought heavy rains to the Tokyo area on Monday, with danger warnings up to the highest level issued for some areas as Japan marked its Silver Week holidays. 👉 https://t.co/oGI8de8r54 pic.twitter.com/nT9l2dbtv2 — The Japan Times (@japantimes) September 21, 2026

Мощен тайфун, придружен с проливните дъждове, връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност.

Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства, съобщи днес обществената телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от Ройтерс.

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Тайфунът "Дуджан" е поредното екстремно метеорологично явление през тази година, белязана от необичайно интензивни валежи, наводнения и тропически циклони в различни части на света - от Източна Азия до Северна Америка и Европа.

Жена на около 60 години е загинала, след като кална маса е заляла дома й в град Йокосука, район Канто.

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Дъждовете са предизвикали свлачища и в префектури Канагава и Чиба, посочи обществената телевизия.

Спасителни екипи разчистват отломки в град Миура, също в префектура Канагава, южно от столицата Токио, издирвайки човек, който е в неизвестност, след като къщата му е била засипана от свлачище.