Свят

Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток

Проливните дъждове предизвикаха свлачища в Канагава и Чиба, а близо 50 000 домакинства останаха без ток

22 септември 2026, 10:21
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  • Тайфунът „Дуджан“ връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония, предизвика свлачища и взе най-малко 2 жертви, а 4 души са в неизвестност.
  • Близо 50 000 домакинства останаха без ток, докато проливните дъждове предизвикаха свлачища в префектурите Канагава и Чиба и наложиха спасителни операции.
  • Сред жертвите е жена на около 60 години, чийто дом в Йокосука е бил залят от кална маса; в Миура спасители издирват човек, затрупан след свлачище.

Мощен тайфун, придружен с проливните дъждове, връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност.

Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства, съобщи днес обществената телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от Ройтерс.

Тайфунът Фанфон взе жертви в Япония

Тайфунът "Дуджан" е поредното екстремно метеорологично явление през тази година, белязана от необичайно интензивни валежи, наводнения и тропически циклони в различни части на света - от Източна Азия до Северна Америка и Европа.

Жена на около 60 години е загинала, след като кална маса е заляла дома й в град Йокосука, район Канто.

Близо 70 пострадали от тайфуна в Япония

Дъждовете са предизвикали свлачища и в префектури Канагава и Чиба, посочи обществената телевизия.

Спасителни екипи разчистват отломки в град Миура, също в префектура Канагава, южно от столицата Токио, издирвайки човек, който е в неизвестност, след като къщата му е била засипана от свлачище.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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