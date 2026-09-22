Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“

„Възраждане“ обяви кандидата си за президент - това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново навръх Деня на независимостта, предава NOVA .

Кандидатпрезидентската двойка посети „Царевец“, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на Независимостта на България на Пирамидата на Независимостта.

Още преди дни депутатът Цончо Ганев съобщи, че именно на 22 септември формацията ще представи своята кандидатпрезидентска двойка. По думите му датата и мястото са избрани символично заради годишнината от обявяването на Независимостта на България.

Преди номинацията от „Възраждане“ са направили и социологическо проучване сред своите симпатизанти. Целта е била да се установи кои са предпочитаните от избирателите на партията имена за президент и вицепрезидент.

Кандидатурата на Волгин става известна в последния ден, в който могат да бъдат регистрирани претендентите за „Дондуков“ 2. Според хронограмата на Централната избирателна комисия срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети изтича в 17:00 часа на 22 септември. В същия срок ЦИК трябва да регистрира предложените кандидати.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие в президентските избори. Впоследствие са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета, като регистрациите на две партии са заличени, а на три инициативни комитета е отказано заради установени несъответствия.

До 17:00 часа на 21 септември в Комисията са постъпили документи за 24 кандидатпрезидентски двойки за изборите на 25 октомври. Сред тях са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев, които ден по-рано официално заявиха участието си в надпреварата.

Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев

Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Нако Стефанов – Нина Ламбова

Камен Тасков – Галя Иванова

Борис Анзов – Бранимир Мичев

Радостин Василев – Красимир Манов

Методи Бъчваров – Ленин Станоев

Александър Томов – Сергей Инджов

Волен Сидеров – Славчо Велков

Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева

Мария Колева – Валери Велковски

Боян Расате – Йордан Манасиев

Величка Георгиева – Росен Иванов

Искра Недева – Стоян Георгиев

Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков

Николай Ненчев – Цвета Кирилова

Иво Лулчев – Стефан Попов

Пламен Пасков – Светозар Съев

Йордан Малджански – Валентин Христов

Илияна Йотова – Кирил Вълчев

Андрей Гюров – Георги Кандев

Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев

Явор Генов – Максим Велков

Георги Димов – Димитър Шивиков