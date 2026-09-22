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Велислава Петрова от Ню Йорк: ООН задава политическия тон, но не взема конкретни решения

Външният министър заяви, че успех ще бъде повече държавни лидери да призоват за активна дипломация и мир

22 септември 2026, 08:41
Министърът на външните работи Велислава Петрова
Министърът на външните работи Велислава Петрова   
Източник: БТА
  • Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че срещата на високо равнище на ООН задава политическия тон, а успех би било лидерите да призоват за активна дипломация и мир; според нея диалогът е първата стъпка към решение.
  • Петрова определи многостранната дипломация като „поставена на изпитание“, но подчерта ролята на ООН и очаква срещите на САЩ с Китай и по въпроса за Гренландия да доведат до ясни решения. България акцентира и върху стратегическото си значение за транспорта и енергетиката и Средния коридор.
  • Проверката на българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов ще бъде извършена на място през следващите седмици; Петрова уточни, че той все още не се е върнал в България. Междувременно в Ню Йорк не е планирана двустранна среща с делегацията на Северна Македония.

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Срещата на високо равнище в рамките на сесията на ООН задава политическите насоки. Това не е място, на което се вземат конкретни решения, но тук се задава тонът, каза министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на БТА.

Тя говори пред български журналисти в Ню Йорк след участието си в дискусията "Женското лидерство в епоха на геополитически промени" - съпътстващо събитие вчера (местно време) преди началото на срещата на високо равнище в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН днес.

Смятам, че ще бъде успех, ако видим от повече държавни глави и правителствени ръководители призив за активни дипломатически усилия и мир, заяви министър Петрова. Тя отбеляза, че икономиките и обществата като цяло имат нужда от такива усилия, и добави, че това е нещо, около което всички може да се обединят.

Мултилатерализмът е поставен на изпитание, отчете министър Петрова. В същото време тя припомни, че ООН е доказвала много пъти своята роля. 

Срещата на високо равнище в рамките на сесията е форум, на който може да присъстват страни, които дори сега са в състояние на конфликт. Това може да доведе до диалог, а това е първата стъпка към постигането на решение, каза в заключение министърът на външните работи. 

Велислава Петрова изрази очакване предстоящите срещи на високо равнище на САЩ с Китай, както и с Дания за Гренландия, да доведат до ясни решения.

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Сигурността и свързаността бяха сред акцентите в срещите на министър Велислава Петрова през първия ден от програмата ѝ в Ню Йорк вчера.

По време на участието си в дискусията, посветена на женското лидерство, тя изтъкна силните качества на жените и необходимостта те да играят по-важна роля. Министър Петрова също така подчерта стратегическото местоположение на България, по-конкретно за транспорта и енергетиката. Тя припомни, че догодина страната ни ще бъде домакин на регионална среща за свързаност, посветена на т. нар. Среден коридор между Европа и Азия. 

Говорейки пред български журналисти, министър Петрова каза, че България не спира да изтъква във всички формати, в които участва, необходимостта от диалог за мир и важната роля на дипломацията.

Тя уточни, че в рамките на сесията в Ню Йорк няма планирана двустранна среща с делегацията на Република Северна Македония.

В отговор на журналистически въпрос министър Петрова каза, че проверката на посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, която тя е разпоредила, ще стане факт през следващите няколко седмици. Аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която ще изисква нашият екип да отиде на място, поясни тя.

Министър Петрова уточни, че посланик Йорданов все още не е пристигнал в България.

Източник: БТА, Николай Станоев    
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