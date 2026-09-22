Свят

Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

Инцидентът е станал в Тургутлу, провинция Маниса, а нападателят е избягал от местопрестъплението

22 септември 2026, 10:31
Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици
Източник: iStock/Getty Images
  • Въоръжен мъж откри стрелба пред професионална гимназия в Тургутлу, провинция Маниса, като според местните власти са ранени най-малко 5 души, а един е в критично състояние.
  • Нападателят е избягал от мястото, а полиция и медицински екипи са изпратени в района; мотивът за стрелбата засега не е известен.
  • Според турски медии ранените вероятно са ученици, пристигащи в училището; случаят е поредният от няколко училищни стрелби в Турция през тази година, включително нападения в Кахраманмараш и Шанлъурфа.

Въоръжен мъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, съобщават световните медии, позовавайки се на официални лица. Според информации в турските медии са ранени най-малко четирима души.

Най-малко петима души са ранени при стрелбата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация  турската частна телевизия НТВ и местните власти. Един от ранените е в критично състояние. Сппоред информацията нападателят е избягал от местопрестъплението.

Стрелбата е открита около 8 ч. местно време. Мотивът на престъплението не е ясен. 

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

„Получен е сигнал за стрелба в района на Професионалната и техническа анадолска гимназия „Инджи Узмез“ в нашия район Тургутлу“, съобщиха от кабинета на валията на Маниса в платформата X.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи, съобщи по-рано Асошиейтед прес.

Според новинарския канал „Хабер Тюрк“ съобщи, че се предполага, че ранените при атаката са ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.

Мотивът за нападението не е известен към момента.

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.

През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

Източник: Елена Дражева    
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