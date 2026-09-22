Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

- Въоръжен мъж откри стрелба пред професионална гимназия в Тургутлу, провинция Маниса, като според местните власти са ранени най-малко 5 души, а един е в критично състояние.
- Нападателят е избягал от мястото, а полиция и медицински екипи са изпратени в района; мотивът за стрелбата засега не е известен.
- Според турски медии ранените вероятно са ученици, пристигащи в училището; случаят е поредният от няколко училищни стрелби в Турция през тази година, включително нападения в Кахраманмараш и Шанлъурфа.
Manisa Valiliği: Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) September 22, 2026
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. https://t.co/RxJWPVeJ23 pic.twitter.com/EjUgBZQVND
Въоръжен мъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, съобщават световните медии, позовавайки се на официални лица. Според информации в турските медии са ранени най-малко четирима души.
Най-малко петима души са ранени при стрелбата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация турската частна телевизия НТВ и местните власти. Един от ранените е в критично състояние. Сппоред информацията нападателят е избягал от местопрестъплението.
Стрелбата е открита около 8 ч. местно време. Мотивът на престъплението не е ясен.
Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени
„Получен е сигнал за стрелба в района на Професионалната и техническа анадолска гимназия „Инджи Узмез“ в нашия район Тургутлу“, съобщиха от кабинета на валията на Маниса в платформата X.
Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи, съобщи по-рано Асошиейтед прес.
Според новинарския канал „Хабер Тюрк“ съобщи, че се предполага, че ранените при атаката са ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.
Мотивът за нападението не е известен към момента.
Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция
Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.
През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.
Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.