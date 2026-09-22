Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

Въоръжен мъж откри стрелба пред професионална гимназия в Тургутлу, провинция Маниса, като според местните власти са ранени най-малко 5 души, а един е в критично състояние.

Нападателят е избягал от мястото, а полиция и медицински екипи са изпратени в района; мотивът за стрелбата засега не е известен.

Според турски медии ранените вероятно са ученици, пристигащи в училището; случаят е поредният от няколко училищни стрелби в Турция през тази година, включително нападения в Кахраманмараш и Шанлъурфа.

Manisa Valiliği: Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. https://t.co/RxJWPVeJ23 pic.twitter.com/EjUgBZQVND — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) September 22, 2026

Въоръжен мъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, съобщават световните медии, позовавайки се на официални лица. Според информации в турските медии са ранени най-малко четирима души.

Най-малко петима души са ранени при стрелбата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация турската частна телевизия НТВ и местните власти. Един от ранените е в критично състояние. Сппоред информацията нападателят е избягал от местопрестъплението.

Стрелбата е открита около 8 ч. местно време. Мотивът на престъплението не е ясен.

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

„Получен е сигнал за стрелба в района на Професионалната и техническа анадолска гимназия „Инджи Узмез“ в нашия район Тургутлу“, съобщиха от кабинета на валията на Маниса в платформата X.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи, съобщи по-рано Асошиейтед прес.

Според новинарския канал „Хабер Тюрк“ съобщи, че се предполага, че ранените при атаката са ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.

Мотивът за нападението не е известен към момента.

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.

През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.