„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

Н еочаквано телефонно обаждане от любим човек прекъсна гостуването на Меган Маркъл в MasterChef Australia в неделя, съобщава Hello!.
Меган изглеждаше малко объркана, когато продуцент се появи на екрана и ѝ каза: „Имаме телефонно обаждане в студиото“, преди да ѝ подаде телефона. Лицето на Меган моментално светна, когато видя, че това е не кой да е, а съпругът ѝ, принц Хари, по FaceTime.
„Здравей, любов моя!“, отговори Меган с сияеща усмивка.
„Здравейте“, отвърна Хари, звучейки много по австралийски за изненадващото си телевизионно включване от Зеления континент.
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„Съпругът ми е тук“, обясни Меган на участниците, които не виждаха кой е на линията, което предизвика вълна от възгласи.
„Сега ми се иска и ти да беше тук“, каза мило Меган, обяснявайки на останалите в стаята, че Хари не е могъл да присъства, тъй като е бил в австралийската столица Канбера за среща с ветерани.
Prince Harry couldn’t resist checking in on Meghan while she was filming MasterChef Australia 🤭👩🍳— HELLO! Canada (@HelloCanada) July 26, 2026
The Duke of Sussex called his wife with a cheerful “G’day!” – much to his wife’s (and the contestants’) amazement. The sweet moment occurred during the couple’s whirlwind Australian… pic.twitter.com/p771G6Q2ui
След това херцогът на Съсекс направи комплимент за „много хубавия“ декор на студиото, в чийто фон висяха пищни полилеи.
„Разкрасихме мястото заради красивата ти съпруга“, обясни журито.
„Впечатляващо е. Страхотно“, каза Хари.
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Меган обърна камерата, за да покаже на Хари „вкусните“ ястия, включително едно с пикантен сос, за което се пошегува, че „може да ти дойде в повече“.
Meghan calls Harry 'a charmer' during MasterChef Australia appearance https://t.co/u58gLrRjBW— BBC News (UK) (@BBCNews) July 26, 2026
„Е, отивай да му се насладиш. Много съжалявам, че ви безпокоя. Всичко тук е наред и ще се видим по-късно“, завърши Хари.
Меган засне гостуването си в MasterChef по време на четиридневното си посещение с Хари в Австралия през април. Пътуването, фокусирано върху психичното здраве и подкрепата за младежта, беше първото на двойката в Австралия от осем години насам и включваше спирки в Сидни и Мелбърн.
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Херцогът и херцогинята на Съсекс започнаха пътуването си с посещение в Кралската детска болница в Мелбърн и плаване в пристанището на Сидни, преди Хари да замине за Канбера, за да се срещне с ветерани в Австралийския военен мемориал.
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Докато участваше в най-новия епизод на MasterChef Australia, Меган имаше и изненадващо желание относно обръщението към нея.
„Добре дошла. Херцогиньо ли да ви наричам?“, попита По, член на журито, на което Меган даде кратък отговор: „О, наричайте ме Меган. Абсолютно, да“.