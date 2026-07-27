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„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

Неочаквано видео обаждане от принц Хари прекъсна участието на Меган Маркъл в кулинарно предаване в Австралия. Докато показваше ястията на съпруга си по FaceTime, херцогинята изненада всички в студиото и с категорична молба относно кралската си титла

27 юли 2026, 11:07
„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл
Източник: Getty Images

Н еочаквано телефонно обаждане от любим човек прекъсна гостуването на Меган Маркъл в MasterChef Australia в неделя, съобщава Hello!.

Меган изглеждаше малко объркана, когато продуцент се появи на екрана и ѝ каза: „Имаме телефонно обаждане в студиото“, преди да ѝ подаде телефона. Лицето на Меган моментално светна, когато видя, че това е не кой да е, а съпругът ѝ, принц Хари, по FaceTime.

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Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

„Здравей, любов моя!“, отговори Меган с сияеща усмивка.

„Здравейте“, отвърна Хари, звучейки много по австралийски за изненадващото си телевизионно включване от Зеления континент.

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„Съпругът ми е тук“, обясни Меган на участниците, които не виждаха кой е на линията, което предизвика вълна от възгласи.

„Сега ми се иска и ти да беше тук“, каза мило Меган, обяснявайки на останалите в стаята, че Хари не е могъл да присъства, тъй като е бил в австралийската столица Канбера за среща с ветерани.

След това херцогът на Съсекс направи комплимент за „много хубавия“ декор на студиото, в чийто фон висяха пищни полилеи.

„Разкрасихме мястото заради красивата ти съпруга“, обясни журито.

„Впечатляващо е. Страхотно“, каза Хари.

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Меган обърна камерата, за да покаже на Хари „вкусните“ ястия, включително едно с пикантен сос, за което се пошегува, че „може да ти дойде в повече“.

„Е, отивай да му се насладиш. Много съжалявам, че ви безпокоя. Всичко тук е наред и ще се видим по-късно“, завърши Хари.

Меган засне гостуването си в MasterChef по време на четиридневното си посещение с Хари в Австралия през април. Пътуването, фокусирано върху психичното здраве и подкрепата за младежта, беше първото на двойката в Австралия от осем години насам и включваше спирки в Сидни и Мелбърн.

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Херцогът и херцогинята на Съсекс започнаха пътуването си с посещение в Кралската детска болница в Мелбърн и плаване в пристанището на Сидни, преди Хари да замине за Канбера, за да се срещне с ветерани в Австралийския военен мемориал.

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Докато участваше в най-новия епизод на MasterChef Australia, Меган имаше и изненадващо желание относно обръщението към нея.

„Добре дошла. Херцогиньо ли да ви наричам?“, попита По, член на журито, на което Меган даде кратък отговор: „О, наричайте ме Меган. Абсолютно, да“.

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Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл
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