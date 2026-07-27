„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

Н еочаквано телефонно обаждане от любим човек прекъсна гостуването на Меган Маркъл в MasterChef Australia в неделя, съобщава Hello!.

Меган изглеждаше малко объркана, когато продуцент се появи на екрана и ѝ каза: „Имаме телефонно обаждане в студиото“, преди да ѝ подаде телефона. Лицето на Меган моментално светна, когато видя, че това е не кой да е, а съпругът ѝ, принц Хари, по FaceTime.

„Здравей, любов моя!“, отговори Меган с сияеща усмивка.

„Здравейте“, отвърна Хари, звучейки много по австралийски за изненадващото си телевизионно включване от Зеления континент.

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

„Съпругът ми е тук“, обясни Меган на участниците, които не виждаха кой е на линията, което предизвика вълна от възгласи.

„Сега ми се иска и ти да беше тук“, каза мило Меган, обяснявайки на останалите в стаята, че Хари не е могъл да присъства, тъй като е бил в австралийската столица Канбера за среща с ветерани.

Prince Harry couldn’t resist checking in on Meghan while she was filming MasterChef Australia 🤭👩‍🍳

The Duke of Sussex called his wife with a cheerful “G’day!” – much to his wife’s (and the contestants’) amazement. The sweet moment occurred during the couple’s whirlwind Australian… pic.twitter.com/p771G6Q2ui — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 26, 2026

След това херцогът на Съсекс направи комплимент за „много хубавия“ декор на студиото, в чийто фон висяха пищни полилеи.

„Разкрасихме мястото заради красивата ти съпруга“, обясни журито.

„Впечатляващо е. Страхотно“, каза Хари.

Забранената дума: Меган Маркъл разстрои до сълзи съдийка от MasterChef

Меган обърна камерата, за да покаже на Хари „вкусните“ ястия, включително едно с пикантен сос, за което се пошегува, че „може да ти дойде в повече“.

Meghan calls Harry 'a charmer' during MasterChef Australia appearance https://t.co/u58gLrRjBW — BBC News (UK) (@BBCNews) July 26, 2026

„Е, отивай да му се насладиш. Много съжалявам, че ви безпокоя. Всичко тук е наред и ще се видим по-късно“, завърши Хари.

Меган засне гостуването си в MasterChef по време на четиридневното си посещение с Хари в Австралия през април. Пътуването, фокусирано върху психичното здраве и подкрепата за младежта, беше първото на двойката в Австралия от осем години насам и включваше спирки в Сидни и Мелбърн.

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Херцогът и херцогинята на Съсекс започнаха пътуването си с посещение в Кралската детска болница в Мелбърн и плаване в пристанището на Сидни, преди Хари да замине за Канбера, за да се срещне с ветерани в Австралийския военен мемориал.

Меган Маркъл е "диктатор на висок ток"

Докато участваше в най-новия епизод на MasterChef Australia, Меган имаше и изненадващо желание относно обръщението към нея.

„Добре дошла. Херцогиньо ли да ви наричам?“, попита По, член на журито, на което Меган даде кратък отговор: „О, наричайте ме Меган. Абсолютно, да“.