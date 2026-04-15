Любопитно

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

15 април 2026, 16:06
Д окато беше на натоварено турне в Австралия с принц Хари, Меган Маркъл отдели време в сряда, за да заснеме епизод за популярно телевизионно риалити. 44-годишната херцогиня на Съсекс ще се появи в специална гост-роля в 18-ия сезон на кулинарно предаване, което стартира тази неделя. Очаква се епизодът да бъде излъчен през лятото, съобщава списание HELLO!.

В кратък клип от предаването тя беше представена като „кралска особа“ и „херцогиня на Съсекс“, което предизвика истински фурор сред участниците. Припомняме, че Меган и Хари се оттеглиха от ангажиментите си като работещи членове на кралското семейство през 2020 г. Те запазиха титлите си „херцог“ и „херцогиня“, но се отказаха от правото да бъдат наричани „Техни Кралски Височества“.

Този нов проект се вписва идеално в интересите на Меган, която по-рано участва в собствено кулинарно предаване по Netflix – „С любов, Меган“. Тя също така развива лайфстайл марката си As Ever, чрез която предлага различни продукти като конфитюри, и редовно споделя кулинарни съвети в своя бюлетин.

В Instagram профилите на шоуто и Канал 10 беше загатнато, че ще „посрещнат някой СУПЕР специален в кухнята на MasterChef“. Публикацията беше придружена от снимка на Меган в стилен черен тоалет, позираща до постоянните съдии Жан-Кристоф Новели, По Линг Йеоу и София Левин.

Във видеото По споделя: „Имали сме кралски особи в кухнята на MasterChef и преди, но никой като този гост! Чак от слънчева Калифорния, моля, добре дошли в MasterChef Австралия – херцогинята на Съсекс!“ Сияещата Меган направи величествена поява под бурни аплодисменти, махайки към присъстващите с поздрава: „Здравейте на всички“.

Официалното съобщение гласи: „Меган, херцогинята на Съсекс, прави специална гост-изява този сезон, завръщайки се в Австралия за първи път от 2018 г. ❤️ Присъединявайки се към звездна група от гост-съдии и кулинарни икони, Меган помага в напътствията на едни от най-впечатляващите домашни готвачи, които състезанието някога е виждало.“

  • Пътуването на Меган и Хари до Австралия

Заради ангажиментите си пред камерата, Меган отсъстваше от част от наситената програма на Хари, който посети футболния клуб „Уестърн Булдогс“ и Австралийския военен мемориал в Канбера.

Това е първата визита на двойката в страната от 2018 г. насам. Двамата кацнаха в Мелбърн с търговски полет във вторник за четиридневно посещение. През първия ден те се срещнаха с пациенти и почитатели в Кралската детска болница, след което Меган приготви фритата в женски приют. Следобед двойката посети Австралийския национален музей на изкуствата за ветерани. Децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет, не пътуват с тях.

  • Кулинарните таланти на Меган

Макар появата ѝ в предаването да изглежда изненадваща, Меган и преди е влизала в ролята на кулинарен съдия. През 2016 г. тя гостува в Chopped Junior по Food Network – факт, който кара феновете ѝ да определят предстоящото участие като емоционално „затваряне на цикъла“.

Херцогинята развива собствена линия хранителни продукти, включваща конфитюри, смеси за бисквити и билкови чайове, като част от марката си As Ever. Меган също така приготвя домашно сладко и отглежда различни зеленчуци в собствената си градина.

