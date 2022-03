Легенди и факти за скъпоценните камъни

С къпоценните камъни са нещо много повече от украшения – за тях спокойно може да се каже, че са неделима част от човешката история. Още от дълбока древност красотата им била високо ценена и разпалвала въображението на хората. По тази причина не е особено изненадващо, че през вековете на скъпоценните камъни били приписвани всевъзможни чудодейни свойства.

Рубини

Според европейските традиции, кървавочервените рубини са символ на достойнството, смелостта и силата. Тези скъпоценни камъни са споменати цели четири пъти в Библията в контекста на мъдрост и красота. В продължение на векове те били използвани при лечението на вътрешни инфекции и за стимулиране на кръвообращението и имунната система. В Индия било разпространено преданието, че рубините са капки кръв от тялото на зловещия демон Вала. Древните гърци и римляни пък смятали, че съществуват „мъжки“ и „женски“ рубини.

Изумруди

С изумрудите е свързана една древна история, която нагледно показва, че отношението на хората към бижутата не се е променила значително през вековете. Римският учен Плиний Стари разказва за флейтиста Исмений, който платил голяма сума за направата на изумруден пръстен. Майсторът, който се захванал с тази задача обаче върнал на Исмений част от парите, което разгневило заможния музикант. „Този човек ми направи лоша услуга, тъй като това намаление на цената намали и качеството на скъпоценния камък“, заявил Исмений.

Според някои свидетелства, римският император Нерон използвал изумруд като леща, с помощта на която наблюдавал гладиаторски битки. Историците предполагат, че той бил късоглед и по тази причина използвал скъпоценния камък като монокъл. Освен това, древните римляни смятали, че изумрудите имат способността да успокояват очите. Инките също имат любопитно предание, свързано с тях. Те почитали един голям изумруд като сърцето на богинята Умина и вярвали, че ако болен човек го докосне, той ще оздравее моментално.

