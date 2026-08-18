Година по-късно на същата дата: Защо Кристиано и Джорджина избраха 11 август за сватбата?

К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес се ожениха и вече официално са съпруг и съпруга. Португалската футболна легенда и носител на пет награди „Златна топка“ сключи брак с дългогодишната си партньорка на церемония, състояла се на 11 август в ексклузивния курорт Кашкайш, Португалия.

Роналдо сподели емоционална снимка в социалните мрежи, показваща ръцете на двойката с техните брачни халки. Сватбата се състоя точно една година след като Родригес обяви годежа им в своя профил в Instagram на 11 август 2025 г.

За да съобщи тогава важната новина, тя сподели снимка, на която ръката ѝ бе поставена върху тази на Роналдо, като така показа отблизо огромния си диамантен пръстен с овална форма. „Да, искам!“ написа тя под публикацията тогава. Изборът на датата 11 август се превърна в техния най-силен романтичен символ – отбелязвайки точно 365 дни от заветното „Да!“ до размяната на брачните халки.